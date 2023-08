Renaud Vlies, l’un des plus gros gagnants belges d’un jeu télévisé – avec 391.000 € – revient sur son parcours et… son futur

”55, la dernière de la série – puis il y a eu les Masters, c’était le 14 janvier 2019.”

Et à combien s’élèvent vos gains ?

”391.000 euros. J’ai également remporté des voyages au Maroc, en bateau sans permis sur les rivières de France, à Cuba et, enfin, à Tahiti.”

À lire aussi

Comment s’est passé le retour à la vie normale ?

”Je suis instituteur primaire à Marcinelle et tout s’est passé très simplement. Je savais bien que ça ne serait plus jamais tout à fait comme avant. Pendant mon parcours, j’avais déjà pu mesurer l’impact des réseaux sociaux sur lesquels j’ai reçu des centaines, des milliers de messages de gens que je ne connaissais pas, qui voulaient juste me féliciter. Ça, je ne m’y attendais pas car cela a été très soudain et toujours très bienveillant. Mais je suis quelqu’un qui a la tête sur les épaules et je ne me suis pas monté le bourrichon. Je n’ai pas l’ambition de devenir chanteur. J’ai participé à un jeu, et voilà… Je suis resté quelqu’un de très simple et, d’ailleurs, Nagui le souligne souvent en plateau !”

Vous avez repris le travail, mais vous avez toujours un pied dans l’émission puisque vous avez participé souvent aux Masters…

”Oui ! Et cette année, c’est moi qui ouvre le bal. C’est une première pour moi. La diffusion commence le 4 septembre. Étant donné que je suis dans les 32 meilleurs – je suis actuellement 5e – j’ai la chance de participer aux Masters chaque année. Et aussi aux tournois caritatifs que Nagui organise chaque année.”

Cette émission vous a donc aussi amené “ailleurs” ?

”Les tournois caritatifs, c’est s’amuser pour la bonne cause. Pour moi, c’est une manière de rendre un peu de ce que l’émission m’a apporté. En plus, dans ces tournois, il y a moins de stress, c’est bon enfant. Et c’est par équipe. Avec mon équipe, j’ai eu la chance de gagner 100.000 euros au profit de la lutte contre le cancer, et 100.000 autres pour Enfance majuscule, une association qui défend les droits des enfants. En tant que professeur, cela m’a particulièrement touché.”

Qu’avez-vous fait de l’argent que vous avez gagné ?

”On avait une petite maison avant l’émission, on en a acheté une deuxième parce qu’on n’avait pas de jardin et on a mis la première en location, ce qui fait un capital pour notre fille. On aimerait aller aux États-Unis dans les mois qui viennent. Avec mon épouse, on a offert la Saint-Nicolas aux enfants de notre école, ce qui faisait quand même 250 cadeaux, j’ai également fait des cadeaux de Noël aux enfants défavorisés de la région. Ce sont des petits gestes que j’ai pu faire grâce à l’émission.”

Vous avez également fait partie de la tournée de N’oubliez pas les paroles…

”Oui, et j’ai eu l’occasion de chanter à Forest National, notamment. Mais aussi le Zénith de Lille, de monter sur les planches de l’Olympia. Ça a été une merveilleuse opportunité, grâce à l’émission. Alors que je ne suis pas du tout chanteur. J’ai une très bonne mémoire, mais je n’ai pas une très belle voix !” (rires)