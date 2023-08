Surprise : une deuxième saison d’Obi-Wan Kenobi n’est désormais plus exclue

Avec Star Wars, même quand il y en a encore, il en faut toujours plus. Ashoka débarquera sur Disney + dès le 23 août, la deuxième saison d’Andor et la première de The Acolyte l’imiteront un an plus tard dans la foulée de Skeleton Crew, la quatrième volée d’aventures de The Mandalorian pourrait être transformée en long métrage en raison du chamboulement des plannings de tournage suite à la grève des scénaristes et des comédiens, quatre longs métrages sont annoncés en développement et cinq suites restent en suspens. Malgré cette pluie d’étoiles dans la galaxie très très lointaine, cela ne semble pas suffire.