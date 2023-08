Comment la Belgique est devenue la terre de l'instrument de musique le plus vendu au monde

Considéré comme un instrument sacré, l’objet, appelé sheng (voix sublime), était constitué de 5 à 17 tuyaux en bambou de longueurs inégales. Une languette de roseau, fixée à l’intérieur des tuyaux, provoquait des vibrations qui produisaient des sons qu’on obtenait en soufflant ou en aspirant. Cet instrument, qui existe encore de nos jours, se développa également en Corée et au Japon.

Le sheng débarqua en Allemagne tout au début du XVIIIe siècle. Et en 1820, Christian Buschmann, un fabricant d’instruments de musique, originaire de Thuringe, s’inspira du sheng pour créer une musique à bouche. L’instrument comportait 21 lames métalliques réparties sur un sommier en bois. Quelques années plus tard (1826), un luthier bohémien (originaire du Royaume de Bohème) du nom de Richter améliora l’objet en ajoutant les notes aspirées. Il définit également les notes de cet instrument qu’il nomma “Mundharmonica” (orgue à bouche), l’harmonie étant une combinaison de sons agréables à entendre.

Il fallait y penser, mais le principe de l’harmonica est simple : le souffle du musicien passe par des alvéoles munies de lamelles métalliques et produit des notes différentes en soufflant ou en aspirant l’air. Amusant : pendant un certain temps, à Vienne notamment, l’harmonica était considéré comme un bijou, surtout par les femmes. En 1827, Matthias Hohner, un horloger de la Forêt-Noire, installé à Trossingen, améliora ce premier harmonica et, avec l’aide de son épouse et de deux employés, il se lança dans une production industrielle. Il vendit 650 pièces la première année avant d’être littéralement emporté par le succès notamment grâce à l’exportation de son instrument aux États-Unis grâce à son cousin Hans qui vivait là-bas. Aujourd’hui, l’usine Hohner, toujours installée à Trossingen, reste le premier producteur au monde d’harmonicas. Le fabricant allemand produisit le plus grand harmonica du monde appelé Polyphonia. Il mesure 59 cm et possède 1276 pièces et 96 trous…

Petit, maniable, facile à transporter, l’harmonica fait un malheur au fil du temps, surtout aux États-Unis où il est l’instrument de musique préféré des voyageurs, des aventuriers et des cow-boys. Logique, dès lors, que les premiers harmonicistes furent fortement inspirés par la musique populaire américaine (country, folk, jazz notamment). Plus tard, des artistes et des groupes célèbres introduiront l’harmonica dans certains de leurs morceaux de musique les plus connus. On pense notamment aux Beatles ("Love me do"), Rolling Stones ("I just want to make love to you"), Bruce Springsteen ("The River"), sans oublier Bob Dylan. En France, Hughes Aufray mit souvent l’harmonica à l’honneur dans ses chansons.

L’harmonica fut le tout premier instrument de musique à retentir dans l’espace. En décembre 1965, l’équipage de la NASA (Gemini 6), constitué de Walter Schirra et de Thomas Stafford, avait emmené un harmonica et des grelots pour fêter Noël. Et ils entonnèrent “Jingle Bells” juste avant de rentrer dans l’atmosphère. Il existe des collectionneurs d’harmonicas compulsifs, notamment le Français Ray Neaud qui possède 700 pièces en provenance des quatre coins du monde.