Fiançailles à venir dans la famille impériale d’Iran

On se souviendra des grands moments du règne du shah et de l’impératrice Farah avec les somptueuses fêtes de Persépolis, commémorant en 1971 les 2 500 ans de l’empire perse, où tous les chefs d’État et monarques du monde avaient accouru. Les mêmes chefs d’État qui ne se montrèrent pas quelques années plus tard disposés à accueillir la famille impériale en exil à l’exception du roi Hassan II du Maroc, du président égyptien Anouar El Sadate, et des propositions personnelles et amicales du roi Baudouin et du prince Rainier III de Monaco.

Comment aussi ne pas se souvenir du couronnement du shah en 1967 et de celui de son épouse l’impératrice Farah coiffée d’une imposante couronne réalisée par le joaillier Va, Cleef&Arpels en diamants, perles, rubis et émeraudes rappelant les couleurs du drapeau national et qui est toujours aujourd’hui en possession du Trésor iranien ?

Le shah s’est éteint des suites du cancer en 1980 au Caire en Égypte où il a été inhumé à la mosquée El Rifaï. Son fils aîné Reza est devenu le chef de la famille impériale. Alors que l’impératrice Farah vit entre Paris, le Maroc et les États-Unis, le prince Reza et sa famille sont installés près de Washington.

Mariée à une compatriote Yasmine Etemad Amini depuis 1986, Reza est père de trois filles : Noor, Iman et Farah. La vie n’a pas été exempte de drames pour l’impératrice. Après la mort de son époux, elle a vécu les douloureux deuils de sa fille Leïla, âgée de 30 ans, décédée en 2001 à Londres après avoir pris trop de médicaments. La jeune femme souffrait de dépression depuis plusieurs années. Et ensuite le suicide de son deuxième fils Ali Reza en 2011.

Le prince Reza parfait francophile, était présent au mariage du prince Laurent et de la princesse Claire de Belgique. Il multiplie ces derniers mois les interventions politiques face à la situation en Iran. Dans une interview au magazine “Point de Vue”, son épouse la princesse Yasmine revenait sur ce combat pour installer un régime démocratique au pouvoir en Iran, caressant l’espoir que sa belle-mère pourrait un jour revoir son pays. Elle déclarait ainsi : “Nous ne nous battons pas pour la monarchie mais pour la liberté”.

Depuis la mort de Mahsa “Zhina” Amini le 16 septembre 2022, qui avait été arrêtée par la police des mœurs et qui perdit la vie en prison, les membres de la famille impériale ont été très mobilisés, participant à des manifestations, répondant aux sollicitations de la presse, se déplaçant en Europe pour rencontrer des parlementaires et personnalités politiques.

L’annonce des fiançailles de la princesse Iman est donc une fenêtre heureuse en des temps plus que troublés. La demande en mariage par Brad Sherman a eu lieu sur une plage en présence des parents et des deux sœurs de la princesse Iman. La jeune femme est diplômée en sciences de la communication et en psychologie de l’université du Michigan. On sait juste de son futur époux qu’il est Américain et travaille dans l’e-commerce.