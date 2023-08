La princesse Mette-Marit de Norvège, qui souffre de fibrose pulmonaire chronique, souffle ses 50 bougies

Quel chemin parcouru par Mette-Marit Tjessem Høiby depuis la divulgation par la presse de sa romance avec le prince héritier de Norvège. Le prince n’avait jamais défrayé la chronique avec ses petites amies précédentes mais ici l’affaire prenait une autre tournure car il apparut que Mette-Marit avait eu une vie nocturne animée et était la mère d’un petit garçon Marius, né d’une relation antérieure.

La pression médiatique ne tarda pas à rendre la vie quotidienne de la jeune femme et de son entourage totalement invivable. Fort de ses sentiments et avec l’appui total de ses parents le roi Harald et la reine Sonja qui avaient dû attendre une décennie pour se marier car la reine n’était pas issue du sérail royal, le prince annonça ses fiançailles le 1er décembre 2000.

Installés au manoir de Skaugum dans la banlieue d’Oslo, le prince et la princesse ont eu deux enfants la princesse Ingrid Alexandra en 2004 et le prince Sverre Magnus en 2005. Le fils de la princesse a toujours été associé aux activités de la famille royale jusqu’à son adolescence, moment où il choisit de ne plus être une personnalité publique.

Côté familial, la nouvelle princesse dut faire face au comportement peu discret de son père Sven qui se répandait allègrement dans les médias et sur les plateaux de télévision, la plongeant plus d’une fois dans l’embarras. La princesse coupa les ponts avec lui avant de se réconcilier peu avant sa mort.

Très émotive, Mette-Marit n’a jamais retenu ses larmes en public. Elle a annoncé en 2018 souffrir d’une variante rare de la fibrose pulmonaire chronique, ce qui l’oblige à devoir parfois réduire ses activités publiques du jour au lendemain.