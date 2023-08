Maria Chiara de Bourbon-Deux-Siciles et Christian de Danemark : la nouvelle idylle princière ?

Comment ces rumeurs ont-elles vu le jour ? Les jeunes qui se connaissent depuis de longues années, ont été vus lors du Grand Prix de Formule 1 de Monaco en mai dernier avec un groupe d’amis. Dans un entretien accordé au quotidien italien Corriere della serra, questionnée sur la dernière fois qu’elle s’était rendue au Danemark, la princesse Maria Chiara a répondu que pas plus tard qu’une quinzaine de jours. Il n’en fallait pas plus pour mettre en ébullition les rédactions de la presse de cœur.

Qui est la princesse Maria Chiara de bourbon-Deux-Siciles, aujourd’hui présentée comme la petite amie de Christian de Danemark qui fêtera quant à lui ses 18 ans en octobre prochain et est appelé un jour à devenir roi ? La princesse a vu le jour le 1er janvier 2005 à Rome. Elle est la deuxième fille du prince Charles de Bourbon-Deux-Siciles, actuel duc de Castro, chef de la Maison royale des Deux-Siciles et de Camilla Crocciani. Le couple s’était uni à Monaco en présence du prince Albert, où il réside une partie de l’année.

La princesse Maria Chiara qui porte aussi le titre de duchesse de Capri et sa sœur aînée la princesse Maria Carolina, duchesse de Palerme (filleule du prince Laurent de Belgique) ont grandi entre Monaco, Paris et Rome. La famille affiche un train de vie mondain et côtoie de nombreux membres du Gotha. Ainsi, le duc de Castro est un très proche ami du prince Laurent de Belgique qui n’a pas hésité à le qualifier un jour de frère. Il n’est pas rare que les deux familles se retrouvent lors de vacances ou même pour fêter le Nouvel An dans l’appartement des Bourbon-Deux-Siciles sur les bords de Seine à Paris. Au printemps dernier, la princesse Maria Chiara, qui compte plus de 80 000 abonnés sur son compte Instagram, avait publié une photo la montrant dans les rues de Rome et dégustant une glace en compagnie de la princesse Louise, du prince Nicolas et du prince Aymeric de Belgique. Il y a quelques jours, autre photo de Maria Chiara avec sa sœur Maria Caroline et la princesse Louise de Belgique à Saint-Tropez.

Maria Chiara est la filleule de la princesse Marie Christine de Kent, épouse du prince Michael de Kent, cousin de la reine Elizabeth, qui a d’ailleurs rejoint cet été la famille dans son château de Saint-Tropez.

Le duc de Castro est un ami du prince héritier Frederik, père du prince Christian. Ils se retrouvent régulièrement pour des chasses. Le duc de Castro est le parrain de la princesse Josephine, sœur du prince Christian.

Maria Chiara de Bourbon-Deux-Siciles parle, tout comme sa sœur, pas moins de six langues : français, italien, portugais, espagnol, anglais et russe. Elle suit actuellement à distance une licence en Sciences sociales et business à l’université de Harvard en plus que des cours de stylisme à l’Institut Maragoni. La princesse à la silhouette filiforme, est férue de mode. On l’a vue gravir les marches du Festival de Cannes lors de cette édition 2023.

Mondaine, fashion victim, publiant ses sorties glamours sur son compte Instagram, la princesse est aussi une jeune femme cultivée, qui s’exprime avec aisance lors des entretiens qu’elle a accordés à la presse télévisée. Très consciente du poids de l’histoire de sa famille, elle s’investit auprès de ses parents dans différentes œuvres caritatives et les accompagne lors de leurs déplacements sur les territoires de leur ancien royaume à Naples et Palerme où la famille est très populaire. La princesse est aussi depuis peu devenue ambassadrice du WWF pour la France et l’Italie.

Amitié de longue date, réelle idylle ? Tout reste à voir mais le prince Christian et la princesse Maria Chiara n’ont que 18 ans. Ce n’est en outre pas la première fois que l’on monte en épingle des amours qui n’en furent jamais comme le prince Gabriel de Belgique avec la princesse héritière Amalia des Pays-Bas ou plus anciennement la princesse Marie Christine de Belgique avec le roi Carl XVI Gustaf de Suède, le roi Felipe d’Espagne avec la princesse Tatiana de Liechtenstein voire encore le désormais Charles III avec la princesse Marie Astrid de Luxembourg !