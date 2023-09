Drea de Matteo, des Soprano au porno: "Je ne sais pas pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt"

C'est ce qu'on appelle une reconversion inattendue. A 51 ans, après avoir joué dans des séries comme Les Soprano, Desperate Housewifes, Joey, Sons of Anarchy ou Les Experts Miami, Drea de Matteo a dû complètement changer de registre. Et se tourner vers le porno et les photos érotiques à cause, selon elle, de ses prises de position anti-vaccin pendant la pandémie. Elle s'en est expliquée sur Fox News: "Je me suis dit, OK, tout le monde est en sous-vêtements et sexy sur Instagram et je ne fais pas ça, mais je peux le faire et être payée pour ça. Je ne sais pas pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt. Les choses ont changé au cours des trois dernières années. Mes enfants ont toujours été ma priorité. Mais j'ai 51 ans. Je ne savais pas qu’à un moment où je suis censée me détendre un peu, que je devrais changer de carrière et trouver de nouvelles choses parce que mon propre secteur pense que je suis une sauvage."