Malgré les polémiques, Millie Bobby Brown veut adapter son premier roman au cinéma

Comme si cela ne suffisait pas, elle s’est aussi imposée comme mannequin pour de grandes marques de produits de luxe avant de lancer sa propre marque de maquillage vegan. Sur son temps libre, elle inonde encore les réseaux sociaux (63,5 millions d’abonnés sur Instagram, tout de même…) et agit en tant qu’ambassadrice de bonne volonté de l’UNICEF.

N’en jetez plus, la coupe est pleine. Eh bien non. Elle vient d’ajouter une nouvelle corde à son arc avec la publication d’un premier roman, Nineteen Steps, inspiré par l’histoire de sa grand-mère lors de la catastrophe dans la station de métro Bethnal Green qui a causé la mort de 173 personnes en 1943. Un livre qui suscite bien des polémiques sur les réseaux sociaux et dans les médias. La raison ? Il a été écrit en collaboration avec une “ghost writer”, Kathleen McGurl, dont le nom ne figure pas sur la couverture.

La couverture de Nineteen Steps, le premier roman de Millie Bobby Brown.

La jeune star n’a pourtant pas fait mystère de son travail d’équipe. Sur Instagram, elle s’est affichée avec Kathleen McGurl en présentant le bouquin, avec cette légende : “Je n’aurais pas pu le faire sans toi.” Ce qui n’empêche pas les critiques d’affluer. De nombreux internautes estiment que les deux noms auraient dû, au minimum, apparaître en première page. D’autres, plus virulents, voient dans cette pratique “honteuse” l’exploitation du talent d’autrui au profit des célébrités pour des raisons uniquement mercantiles.

Ces critiques ont pris tant d’ampleur que la “ghost writer” a tenu à prendre la parole via un post sur son blog : “J’ai reçu énormément de recherches déjà effectuées par Millie et sa famille, ainsi que pleine d’idées et nous avons organisé plusieurs discussions par Zoom. Puis je me suis mise au travail et j’ai écrit la première version, tandis que Millie continuait à m’envoyer des idées par WhatsApp. Le livre a connu plusieurs versions depuis lors, au fur et à mesure que nous affinions l’histoire. (…) Je suis ravie d’avoir été impliquée dans ce projet et j’espère qu’autant mes lecteurs que les fans de Millie aimeront le livre.”

Objectif: adapter son roman au cinéma

Tout ce remue-ménage autour de Nineteen Steps ne semble pas émouvoir la star de 19 ans. Qui en rajoute même une couche en annonçant son intention de l’adapter au cinéma. “Oui, définitivement, c’était mon intention derrière tout ça, explique-t-elle dans une interview accordée à Lorraine Kelly. Naturellement, j’ai envie de créer davantage, alors oui, c’est une excellente base. Ma grand-mère me racontait des histoires pour m’endormir et pendant un bon moment, jusqu’à mes huit ans peut-être, je ne pensais pas qu’elles étaient réelles. Ensuite, j’ai doucement compris que toutes ces choses lui étaient arrivées dans son enfance, durant la Deuxième Guerre mondiale.”

"Faire bouger les gens avec mes actes"

C’est donc tout naturellement que l’intrigue a été placée dans le district londonien de Bethnal Green. “C’est là que vivait ma grand-mère et où je passais très souvent les étés, ajoute-t-elle. C’était extraordinaire d’y retourner et de faire remonter tous ces souvenirs, mais c’était surtout important pour elle et pour la famille de situer l’action là-bas. Je suis très attirée par les choses qui ont une signification personnelle et par un rôle plus centré sur les femmes. Je suis très, très déterminée à faire bouger les gens avec mes actes.”

Le prochain, d’importance, qu’elle posera sera de passer la bague au doigt de Jake Bongiovi, le fils de Jon Bon Jovi, rencontré voici deux ans. Mais pas question de faire chanter son futur beau-père lors du mariage : “Je pense qu’il a besoin de faire une pause, il ne s’arrête jamais ! Il est toujours en train de prendre des leçons de tennis ou de chant. À mon avis, il a besoin d’une pause, peut-être une pause de trois heures !”

Son hyperactivité ne l’empêche manifestement pas de garder le sens de l’humour.