Sylvester Stallone et sa famille se dévoilent dans The Family Stallone: "Mes filles et ma femme m'ont appris à devenir vulnérable"

Ce que l’on constate d’emblée, c’est que votre femme Jennifer (Flavin) qui est le vrai boss chez les Stallone !

Je vous le concède ! Elle l’a toujours été. Jennifer renferme une force incroyable en elle. Comparé à elle, je me sens vraiment faible ! Ce sont les femmes qui devraient diriger ce monde. Elles sont en effet “multitâches”. Nous, les hommes, nous avons un esprit beaucoup trop primaire ! Nous sommes peut-être capables de couper des bûches, pousser des voitures tombées en panne sur le bord de l’autoroute, changer un pneu les doigts dans le nez, mais quand il s’agit de courage, de résilience, de détermination, nous les mecs, nous sommes minables ! Au cours de ma vie passée avec Jennifer, j’ai vu cette femme réaliser des choses extraordinaires.

Sylvester Stallone, Golden Globe nominee for BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A SUPPORTING ROLE IN A MOTION PICTURE for his role in "Creed," and his family, arrive at the 73rd Annual Golden Globe Awards at the Beverly Hilton in Beverly Hills, CA on Sunday, January 10, 2016. ©2016 HFPA

Quelle est sa qualité première ?

Sa capacité à s’adapter à toutes sortes de situations en une fraction de seconde ! Les hommes pensent souvent être beaucoup plus intelligents et plus pragmatiques que les femmes mais dans la réalité, c’est tout le contraire ! La seule chose que nous sommes capables de faire, nous les mecs, c’est chercher le conflit pour nous prouver que nous sommes puissants alors que les femmes, elles, sont plus douées pour les approches pacifiques ! Elles n’ont surtout rien à prouver ou à se prouver ! Preuve que les femmes sont bien plus brillantes que nous, elles se sont toujours arrangées pour nous laisser croire que nous avions toujours raison !

Et avec vos filles, c’est pareil…

Oui ! Elles ont toujours été mes boussoles. Elles sont bien plus rationnelles et pragmatiques que moi. Plus jeune, je croyais que la fameuse intuition féminine, c’était de la foutaise ! En fait pas du tout. Ma femme, comme mes filles, m’ont toujours donné des bons conseils qui m’ont permis de ne pas aller droit dans le mur. Je suis convaincu que l’instinct de conservation est beaucoup plus développé chez les dames !

Pour l’ex-action-man patenté du cinéma yankee admettez que c’est assez ironique !

Je me rends compte que si mes filles et ma femme avaient plus de muscles, je serais en sérieuse difficulté. Objectivement, je suis en minorité. Dès qu’il y a un débat, à la fin de la discussion, on me fait clairement savoir que ce que je dis ou ce que je pense n’a aucune espère d’importance ! Bref, à leurs yeux, je n’ai jamais raison ! C’est comme lorsque je choisis de nouveaux meubles, on me dit “Tu as tout faux ! ”. Il faut bien que nous les hommes nous comprenions une chose. Face aux femmes, ne serait-ce qu’une seule représentante​ ​de leur espèce, vous n’aurez jamais le dernier mot ! Traduction : Face à mes filles et Jennifer je ne suis pas un poids lourd mais un poids coq !

Cela vous gêne ?

Pas du tout ! ​ ​Au cinéma, j’ai souvent incarné des personnages qui avaient le dessus ! Pas toujours au début de l’histoire mais finalement, mes rôles tournaient souvent autour de gars qui faisaient plus subir qu’il ne subissait ! Vous vous rendez compte que chez moi même mes animaux sont des femelles ! Bref le rapport des forces est faussé. Avec mes filles, cela fait longtemps que j’ai hissé le drapeau blanc ! Je vous donne un exemple pour vous faire comprendre comment elles s’y prennent pour que je rende les armes ! Quand vous leur faites une remarque ou que vous les réprimandez, elles viennent vers vous en vous disant avec leur voix douce “Papa chéri, on t’aime”. Vous ne pouvez alors que vous résoudre à capituler !

Vous avez déclaré un jour que votre femme vous avez donné une chose que vous aviez perdue parfois et cette chose-là, c’est la sagesse.

Comme tou​s​ les hommes je présume, nous recherchons une femme qui soit indépendante et qui soit capable de mener sa vie comme elle l’entend ! Quand je parle d’indépendance, je ne parle pas d’indépendance financière, non je pense plus à l’indépendance en termes​ ​d’honnêteté. Ma femme et moi, nous nous sommes toujours dit la vérité. Quand par exemple, elle me dit : “Tourne ce film car il est bien écrit”. Et qu’elle ajoute : “Ne change rien au scénario ! ”, je lui fais confiance ! Depuis des années, ma compagne a une qualité majeure : elle me protège ! Je ne sens pas du tout instrumentalisé pour autant. Bien au contraire. J’ai juste le sentiment que j’ai besoin qu’elle me guide. Vous savez, il y a quelque chose que vous ne pouvez pas combattre en ce qui concerne les femmes et cette chose-là, c’est leur intuition féminine !

Sylvester Stallone, Golden Globe nominee for BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A SUPPORTING ROLE IN A MOTION PICTURE for his role in "Creed," and his family, arrive at the 73rd Annual Golden Globe Awards at the Beverly Hilton in Beverly Hills, CA on Sunday, January 10, 2016. ©2016 HFPA

Vous avez déclaré un jour au Los Angeles Times : “Je pense que ma vie, c’est 96 % ” d’échecs ! ”…

Au moins !

Si vous deviez revivre, repenser, votre existence, qu’est-ce que vous changeriez ?

Je devrais peut-être vous inviter à dîner car ma réponse risque de prendre du temps ! (rires). Vous savez, lorsqu’on vient au monde, on ne naît pas avec la sagesse ! La sagesse, vous l’acquérez en faisant des conneries, des erreurs. À ce moment-là, vous vous dites : “C’est bon ! J’ai compris ! J’ai eu ma dose ! ”. Je vous donne un exemple. Un jour vous vous mariez avec la femme que vous aimez. À vos yeux, c’est la femme de votre vie. Vous vivez une belle dynamique dans votre couple. Jusqu’à ce que cette idylle se transforme en guerre ouverte. Et ça, voyez-vous, rien ne vous y prépare. Si ce n’est l’expérience de la vie ! Quand je regarde mon parcours, notamment professionnel, je constate qu’il est émaillé de pas mal d’échecs mais comme tous sportifs qui se respectent, je n’ai jamais jeté l’éponge ! Bref, si je devais changer un truc, ça serait probablement cette incapacité à aller “endosser” d’autres types de rôles. N’est-ce pas que je fais aujourd’hui ?

Que faites-vous quand vous êtes seul avec Jennifer ? Sans les filles j’entends ?

Je voudrais bien vous le dire mais c’est embarrassant ! OK. Ma femme et moi, nous adorons jouer avec nos petits chiens dans le jardin ! Des Spitz nains ! Leur jeter des jouets, des os, des trucs comme ça ! Mince, je l’ai dit ! Ah je vois. Vous êtes déçu par ma réponse. Vous pensiez que j’allais vous dire un truc du genre : “Avec Jennifer, on adore gravir des montagnes ! ” (rires). Je suis désolé. Rien de tout cela ! Notre spécialité, c’est l’envoi de Wiffle Balls à nos chiens et l’espoir qu’ils nous les ramènent ! Rien de bien excitant je vous l’accorde !

Vous n’avez pas l’impression que cette image de Sly dur à cuire, vous vous l’êtes forgée pour répondre aux attentes de votre papa qui était, dit-on, pas très commode…

Mon père était une sorte de Rambo ! C’était un immigrant très dur. Il travaillait constamment pour s’en sortir. Quand j’y songe, je me dis qu’inconsciemment j’ai dû me servir des traits de son caractère pour façonner John Rambo ! C’était en plus une armoire à glace ! Mon père était quelqu’un de très secret. Il ne communiquait pas des masses ! Du coup, il n’a pas eu une grosse influence sur moi ! Je le percevais plus comme un grand frère car il ne fonctionnait pas comme un père. Il ne me prenait pas sur ses genoux. Il ne me racontait rien. C’est peut-être pour ça que je regardais en boucle des films des années 50. Je cherchais des “pères” que j’admirais en suivant les aventures de héros comme Sinbad, Hercules, Achille etc. Je faisais une sorte de transfert ! Un acteur comme Kirk Douglas dans “Spartacus”, m’a beaucoup influencé à devenir un homme fort par exemple ! Je suis sûr que c’est grâce à lui que j’ai voulu tourner dans des films “physiques”. Quand j’avais 10 ou 11 ans, je me revois aussi voir les “Sept Mercenaires” de John Sturges. Après la séance au cinéma, une fois revenu à la maison, j’ai mis la musique à fond et j’ai commencé à sauter sur les fauteuils en faisant avec ma bouche le bruit des pétarades ! Un grand moment​​t​ ​!

On imagine que vous êtes quelqu’un de très protecteur avec vos filles. Cela se passe comment généralement la première fois qu’un de leurs boy-friends vient sonner à la porte ?

Je suis un gentil ours dans la vie ! Je ne ferais pas mal à une mouche. À un moustique peut-être mais pas à une mouche ! (rires). Cela dit, mes filles ont eu des petits copains qui n’en ratissaient pas large. Certains se liquéfiaient sur place à l’idée même de me dire bonjour ou de me serrer la main ! De peur que je leur broie les phalanges ! Cela dit, j’aime les poignées de main viriles ! Un gars qui vous serre la main comme si vous étiez en sucre, j’ai tendance à me méfier ! (rires)

Vous n’avez pas le sentiment que les hommes d’aujourd’hui bombent un moins le torse face aux femmes ? Bref, qu’ils la ramènent moins ?

C’est une progression naturelle. L’intelligence a pris le dessus sur les muscles ! Les héros au cinéma préfèrent huiler leurs cervelles que leurs pectoraux ! C’est indéniable ! C’est pourquoi j’ai tendance à m’éloigner un peu de ce type de personnage ! Je préfère jouer des types dont leur survie ne dépend pas de leur musculature et de leurs capacités physiques.

Sly dans une cuisine ça donne quoi ?

Il y a qu’un truc que je ne sais pas faire, c’est laver la vaisselle avec des gants de boxe ou répondre au téléphone avec un protège-dents ! (rires). En revanche, je sais coudre, repasser mes chemises à la vapeur et même à la pattemouille.

Jennifer Flavin, votre épouse ancienne mannequin a vendu, pendant des années, entre autres choses des crèmes cosmétiques sur le Home Shopping Network. On se demandait si le matin, vous vous faisiez des masques hydratants ?

(rires). Cela m’est déjà arrivé ! Quand c’est votre femme qui vous met de la crème avec ses petits doigts manucurés et ses mains douces, vous ne pouvez que succomber ! Y’a qu’un truc, par contre, que je n’ai pas encore essayé, ce sont les rondelles de concombre sur les yeux ! Moi, je l​les préfère en salade avec un soupçon d’huile et de vinaigre. Question de goût. Et puis vous savez, quand vous faites de la boxe, le meilleur moyen pour faire dégonfler les paupières et qui plus est un coquard, c’est de se mettre un steak cru sur les yeux ! Pas très sexy, j’en conviens mais vachement efficace !

Je vous pose cette question car j’ai lu dans un article paru dans un hebdo féminin que vous aviez été dans une école d’esthéticienne durant vos jeunes années. Vous avez donc déjà les bases !

Mon père était coiffeur et il ne savait vraiment pas quoi faire de moi car à l’école, j’enchainais les conneries ! J’étais devenu un paria. La bête noire des chefs établissement. Personne ne voulait de moi. Jusqu’au jour où mon paternel me trouva un bahut moins regardant. L’école en question est depuis devenue beaucoup plus exigeante sur le profil des candidats car, à l’époque, ce n’était pas le cas. Le dirlo de cet établissement qui venait d’ouvrir ses portes avait tellement besoin de fric qu’il aurait pris n’importe qui je crois. Même le fils de Frankenstein ! L’important, c’était de pouvoir banquer. Entre nous, je n’ai jamais été jusqu’au bout de mes études d’esthéticien. La faute au producteur de “Death of a salesman” qui m’avait remarqué dans le hall et m’avait proposé de passer une audition. Mon seul regret, c’est d’avoir quitté toutes ces filles qui s’exerçaient sur moi ! D’ailleurs, si j’arrive à parler cosmétique aujourd’hui avec ma femme, c’est un peu grâce à elles !

On dit que les femmes et notamment les actrices ne supportent pas l’idée de vieillir. Et vous Sly est-ce une préoccupation majeure pour vous ?

Bien sûr que cela m’inquiète ! (rires). Les hommes sont logés à la même enseigne que les femmes d’ailleurs ! Pour quelle raison déjà ? Ah oui, la perspective de la mort, c’est ça ! (rires). Plus sérieusement, je pense que quand on prend de l’âge on devient moins superficiel. Moins centrer sur soi-même ! En tant qu’acteur, cela vous permet de mieux rentrer dans la peau d’un personnage. Forcément vous ne vous regardez plus dans le miroir toutes les cinq minutes.

Vous êtes indéniablement un papa et un époux affectueux, dévoué, présent. C’est d’autant plus méritant que vous admettiez il y a une trentaine d’années que votre plus gros handicap, c’était votre incapacité à délivrer des émotions ?

Si vous n’avez pas eu une enfance heureuse et si on ne vous apprend pas à aimer, forcément, vous partez dans la vie avec un sérieux handicap ! Incapable de montrer mes émotions cela a été longtemps mon problème. Je ne comprenais pas ce qu’était l’amour. Du coup, je ne pouvais pas l’exprimer et du coup développer une bonne relation avec une femme. Pourquoi ? Parce que je me disais que cela n’allait pas durer ! Que tout ce que j’allais construire allait s’effondrer ! Que ce n’était pas sérieux. Bref, je voulais toujours plier bagage. Puis quand j’ai eu des enfants avec ma première femme, j’ai commencé à admettre que je n’étais pas un homme bien équilibré et très concentré sur la vie de famille. Je ressemblais au fond beaucoup à mon pater. Je n’avais pas ce que cela signifiait d’être un mâle nourricier et protecteur. J’étais plus intéressé par ma carrière et mon ego. Du coup, ma famille en a souffert. Un jour, je me suis dit “Hmmmm, mon garçon, tu as vraiment tout gâché ! Il faut que tu réagisses ! ”. Je n’avais jamais pensé que j’aurais une dernière chance alors quand mes filles sont nées, j’ai su que j’étais à la croisée des chemins. Je pouvais être soit égoïste soit assumer pleinement et totalement mon rôle de père. Soyons objectif, vous ne pouvez pas poursuivre une carrière professionnelle à 100 % et vous attendre à avoir une bonne vie de famille. C’est impossible. Il m’a donc fallu faire des choix et cerner mes priorités. Mes filles sont ce que j’ai de plus précieux et si je parle de mes dérives passées, c’est parce que j’ai appris de mes erreurs ! J’ai appris à devenir vulnérable !

Vous n’avez jamais voulu auditionner vos filles pour un Rambo ou l’un de vos films ?

Mes filles auraient bien voulu jouer dans un “Rambo” mais je leur ai dit qu’elles me ressemblaient beaucoup trop. On se saurait demander si Rambo n’avait pas eu une petite love-affair quelque part ! (rires). J’ai souvent répété à mes filles que si elles veulent devenir actrices, il ne faut jamais oublier que c’est une décision difficile ! C’est un job que vous ne pouvez pas faire à moitié. Si vous vous investissez, c’est à fond et non pas en dilettante ! J’ajoute que lorsque vous êtes avocat et que vous perdez un procès, vous pouvez vous dire que c’est de la faute du juge parce qu’il était stupide ! Si vous vendez de l’immobilier et que l’on ne vous achète pas une maison, vous pouvez penser que c’est à cause du marché, un acteur lui, on ne lui offre pas la chance de trouver une excuse. On lui fait en effet frontalement comprendre après une audition, qu’il n’a pas été bon, qu’il a raté, etc.. Du coup, il retourne chez lui avec l’âme et le cœur déchirés. Pendant toute la nuit, il s’évertuera à coller les morceaux ! Le but étant de ressaisir et de continuer dans cet univers où rien n’est acquis, rien n’est garanti. Devenir acteur, c’est accepter le fait que vous allez vivre l’enfer ! Que vous allez être humilié et rejeté !

Jennifer Flavin and Oscar-nominee Sylvester Stallone during the live ABC Telecast of The 88th Oscars® at the Dolby® Theatre in Hollywood, CA on Sunday, February 28, 2016. ©Scott Diussa

On a l’impression que plus les années passent, plus vous semblez vouloir absolument prouver qu’un feu intense brûle encore en vous…

Beaucoup de gens, quand ils dépassent le cap des 60/70 ans, ont le sentiment d’avoir atteint une date de péremption ! De ne plus être “opérationnels”, “fonctionnels”. Si vous n’avez pas un mental d’acier, un esprit de battant il est clair que vos capacités physiques ne suivront pas ! À l’inverse, si vous faites partie de ces gens qui se fichent de l’âge affiché sur leur carte d’identité et qui se lancent constamment des défis, je suis convaincu que vous pouvez vous surpasser. Je pense avoir plus d’énergie en moi maintenant que lorsque j’étais plus jeune. Et vous savez pourquoi ? Parce que je vois la fin arriver ! (rires). Du coup, cela me pousse à bosser encore plus ! Je ne suis pas dupe, plus je vieillis plus je sais que les opportunités, les bons rôles vont se raréfier ! Aujourd’hui, quand je tourne un film, je me dis que ça pourrait bien être le dernier ! Quand vous vous mettez dans cette position-là, dans cet état d’esprit-là, vous ne pouvez donner que le meilleur de vous-même ! Lorsque j’avais 30 ans, je ne me posais pas ce genre de questions ! Je pensais que cela ne s’arrêterait jamais ! Que j’allais éternellement surfer sur la chance et le succès. Vous savez, si tous les acteurs se disaient : “Aujourd’hui je tourne mon dernier film ! ” Croyez ils ne s’économiseraient pas ! ”. C’est d’ailleurs peut-être pour ça que je me suis souvent blessé dans des productions…

J’aime beaucoup la devise de Rocky. Un pas. Un punch. Un round. Quelle est la vôtre ?

Ma devise c’est “sine metu”. En latin, cela signifie “sans peur”. Et même si c’est facile à dire, j’essaye toujours de m’y tenir. Que se soit dans la vie, quand je joue, quand j’écris, quand je dirige un film. La seule chose ou plutôt les seules personnes qui me font peur dans la vie, ce sont les avocats et plus précisément ceux spécialisés dans les divorces ! Eux me font vraiment peur. Tout comme “The Enquirer” et “The Sun”. Je plaisante. À part ça, physiquement je ne crains rien ! Ah, si quand j’étais gamin, j’avais peur de me faire botter les fesses par ma mère à cause de mes mauvaises notes à l’école !

Oscar®-nominee, Sylvester Stallone, arrives at The 88th Oscars® at the Dolby® Theatre in Hollywood, CA on Sunday, February 28, 2016. ©Scott Diussa

Peu de fans le savent mais vous êtes aussi un très bon peintre. Pourriez-vous nous parler de cette facette peu connue…

Môme, j’étais dyslexique. A l’école, faire mes devoirs et lire des textes était très difficile. Je ne savais même pas ce qui signifiait le mot “dyslexique”. Pour moi, cela voulait dire “mou” ! (rires). Bref, comme je n’avais pas à écrire, j’ai commencé très tôt à peindre des images, des objets, des choses pour décrire ce que je voulais dire ! Il fallait en effet que je représente de façon visuelle et non verbale ou manuscrite ce que j’avais en tête et une fois que je l’avais visualisé, je pouvais écrire. La peinture est donc très vite devenue le meilleur moyen de communiquer !