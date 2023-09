Les Snuls fêtent leurs 33 ans et on va les avoir sur le dos : “Aujourd’hui, le café du commerce se trouve dans notre téléphone” !

”En fait, toutes ces expressions qui sont restées nous ont été dictées par la vie de tous les jours. Nous ne faisions que répéter ce que nous entendions à gauche et à droite…” nous explique un Fred Jannin qui arbore pour l’occasion, comme souvent d’ailleurs, une magnifique chemise type Hawaï. À moins que ce soit type “Aywaille” ? Bref, c’est une autre histoire… On est heureux de retrouver face à nous deux Snuls, Jannin est en effet accompagné de “Kris”, pour parler de leur actualité. Les compères tiennent à ce que les choses soient claires : il ne s’agit pas d’un retour des Snuls nom de djos !

Les Snuls sont retour... Mais c'est momentanné alors profitez-en ! ©DR

Plus de 33 ans après la création des Snuls, ce qui fait un fameux bail, on est certain que pas une semaine ne passe sans qu’on vous en parle encore ou qu’on cite l’une de vos expressions typiques…

Fred. “On se rend compte que cela a marqué une voire plusieurs générations. Au moment des Snuls, nous ne nous rendions compte de rien. Et ce n’est d’ailleurs pas avec cette intention que nous faisions 'Plus ou moins net' (NdlR : le nom de leur émission sur Canal). C’est vraiment au bout de la première saison que nous nous sommes aperçus que cela devenait “culte”. Mais nous n’avions rien prémédité.”

Kris. : “De notre côté aussi, il y a des expressions qui nous collent au cerveau ! Par exemple, je ne peux plus entendre le mot micro-onde sans rajouter 'oui, oui, le Serbo-Croate et la fourmi crohonde'… (Rires) . Nous faisions des sketches entre nous en se disant que peut-être d’autres aimeraient aussi. Nous nous attendions chaque semaine à ce que Canal + nous vire ! C’était une époque sans internet et sans réseaux sociaux, nous n’avions aucune réaction, aucun retour du public… Comme Fred le dit, lors de la dernière émission de la saison enregistrée au Botanique, nous avons vu tous ces gens arriver créant ainsi une véritable communion. Ce n’est que là que nous en avons pris la réelle mesure. “

Pourquoi la sauce a-t-elle pris selon vous ? Vous aviez tout simplement occupé une case vide ?

Fred. “Il faut bien avouer qu’il n’y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent en Belgique francophone à l’époque au niveau de l’humour… Il y avait un territoire désert. C’était rigolo de s’y introduire en toute liberté.”

Kris. “Au départ, notre volonté était de rester derrière la caméra car nous pouvions tous réaliser cette émission. Donc, dans un premier temps, des essais ont été réalisés avec des comédiens. Mais… Cela ne donnait vraiment pas bien. Il faut dire qu’on leur avait appris à gommer leur accent pour évoluer professionnellement. C’était devenu contre-nature pour eux à cette époque. N’oublions pas qu’en radio ou en télévision, par exemple, il était hors de question d’afficher un quelconque accent.”

Quelle épopée télévisuelle quand même ! On a l’impression que vous vous accordiez tous les droits, toutes les audaces, toutes les transgressions…

Fred. “Nous pensions sincèrement que cela ne durerait pas. On s’attendait à ce que la prise soit débranchée rapidement. D’ailleurs, on piquait plein d’images à la RTBF sans rien demander… (rires) “

La Belgique est-elle toujours ce laboratoire géant qui vous a tant inspiré ?

Kris. “À mes yeux, c’est toujours pareil avec même une couche supplémentaire constituée par les réseaux. Cette nuit, je me suis endormi en regardant tous les commentaires qui partent dans tous les sens sur la polémique de Rajae Maouane, coprésidente Ecolo, qui s’est rendue dans les studios de RTL en taxi alors que c’était 'dimanche sans voiture'. C’est fascinant !”

Fred. “À l’époque, nous devions nous rendre dans les cafés pour écouter tous les 'zieverers' raconter des bêtises… Aujourd’hui, le café du commerce se trouve dans notre téléphone ! Reconnaissons aux Snuls de s’être moqués d’absolument tout et de tout le monde… En commençant par nous-mêmes. Avec le recul, c’est ce qui me semble le plus important si on se penche sur ces quatre années. C’est comme si aujourd’hui nous mettions un casque virtuel et partions du principe qu’on peut se moquer de tout.”

Les Snuls à la belle époque ! ©DR

Qu’est-ce que les Snuls s’amuseraient à parodier en 2023 ? Est-ce que vous vous amuseriez dans cette époque ?

Fred. “Bien sûr… Mais on est tous d’accord pour dire que ce ne serait pas forcément une bonne idée de le faire de la même façon. Des choses qui prêtent à rire, il y en a chaque minute comme nous venons de le dire…”

Kris. “Toute cette période woke… C’est un véritable robinet ouvert pour l’humour. C’est sans fin et cela se fait tout seul pour le moment. Il n’y a qu’à s’asseoir et regarder sa tablette, son ordinateur ou son téléphone… Tout est un sketch ! “

La grande question qui revient souvent lorsqu’on réécoute “Les Snuls bien entendu” ou que l’on revoit des moments de “Plus ou moins net” est la suivante : est-ce que ce serait encore possible aujourd’hui ?

Fred. “C’est en effet ce que tout le monde dit. Ce qui est évident, c’est qu’à l’époque on ne s’est jamais demandé : 'Tiens, est-ce qu’on peut faire ceci ou cela ?'. Aujourd’hui, il y a une trouille généralisée parce que l’état d’esprit a changé. Ce serait clairement difficile. Le verre est dans le fruit dès le moment où l’on se demande si on peut en rire. Et c’est tout de même bizarre puisque rire est un réflexe naturel de survie comme boire, manger ou péter… (Rires). On n’a pas à se demander si on peut ou pas.”

Prenons un unique exemple : le titre “Lesbisch Kommando” sur votre album Les Snuls bien entendu… On se dit impossible aujourd’hui !

Fred. “Je me suis retrouvé, il n’y a pas si longtemps, à devoir expliquer qu’il s’agissait de second degré ! Ce n’est pas l’expression d’une conviction mais de l’observation à un certain degré. Lorsque nous avons créé cette 'chanson-sketche', les blagues sur les homosexuels masculins étaient omniprésentes. Et d’ailleurs, elles ne nous faisaient pas beaucoup rire. Rappelez-vous l’époque de “La cage aux folles”… On s’était dit qu’il serait drôle d’imaginer un groupe de femmes homosexuelles râlant parce qu’il n’y avait pas assez de blagues sur elles… Et dans ce titre on se moque aussi des gros machos. Nico se faisait d’ailleurs couper la bi… durant la séquence. Mais aujourd’hui, certains groupes ne retiendraient que le titre.”

Kris. “Moi ce qui m’émerveille toujours, c’est de recevoir ponctuellement un relevé de la Sabam sur lequel chacun d’entre nous reçoit encore maximum 1,50 euro pour la chanson “J’aime ton vagin” ou “L’araignée a pété” qui n’est jamais qu’une chanson de cours de récréation… (Rires)"

L’époque a en effet fameusement changé… Au-delà de l’anniversaire des 33 ans des Snuls, pourquoi prendre le risque aujourd’hui d’être embarqué dans des polémiques ?

Kris. “La révision des choses ? Grand bien leur fasse ! Si les gens réagissent et que cela nous fait rire… N’oublions pas que dans le répertoire des Snuls il y a du bon, du très bon et aussi du mauvais, il ne faut pas l’oublier.”

Qu’est-ce qui vous plaît sur la scène humoristique actuelle ?

Fred. “J’apprécie lorsque ce n’est pas systématique. Énormément de gens se sont réfugiés dans le stand-up pour des raisons économiques probablement vu les coûts de production faibles. Si c’est pour proposer la même chose que tout le monde… Mais il y en a certains qui sortent du lot. J’ai envie de citer Guillermo Guiz pas uniquement pour le fait qu’il a réalisé un documentaire sur les Snuls (NdlR : présenté au cinéma Pathé Palace à Bruxelles le 12 octobre). Ce type est un vrai bosseur ! Je pense qu’il a regardé au moins quatre fois chaque saison des Snuls."

Une surprise pour ce 33e anniversaire ?

Kris. "Ce n’est pas lié aux Jacqueries mais il faut aussi noter que la commune d’Ixelles nous a commandé une statue des Snuls. On va devoir faire appel à un 'crollefunding' (rires). Il s’agira d’une grande crolle, de la fameuse spirale des Snuls, représentée sur un rond-point de la commune.”

Les Snuls ont 33 ans et un programme chargé !

Pour fêter cet anniversaire pas très rond, Les Snuls ont mis les bouchées doubles ! En effet, c’est à une cascade d’événements que les fans peuvent s’attendre.

- Une fresque sera apposée sur un pan de façade situé rue du Marché aux Poulets. Le motif sera on ne peut plus simple : une crolle sur fond rouge, le logo des Snuls ! La date reste à confirmer mais au moins Les Snuls laisseront une trace bien visible dans Bruxelles.

- Dans le cadre des Francofaune : les 3, 4 et 11 octobre, trois concerts hommages aux Snuls se tiendront à La Louvière (Central), à Bruxelles (Madeleine) et Chênée (Centre Culturel). Leurs tubes et autres standards de la chanson seront interprétés par le groupe 'Les Gekloecht' lors d’une magnifique soirée Santa Belgica !

- Le 12 octobre : présentation du film réalisé par Guillermo Guiz et Gilles Dal sur Les Snuls au cinéma Pathé Palace à Bruxelles. La projection sera suivie par une GRAAANNDE soirée Snuls à la Bourse avec dégustation de la fameuse bière 'Santa Belgica' brassée pour l’occasion par la brasserie de la Senne.

- Enfin, en cette fin de mois de septembre toujours, un livre coécrit par Fred Jannin et Stef Liberski “Les Snuls sont très connus” sortira chez KFC alors qu’un double vinyle collector (il n’y en aura pas pour tout le monde !) des “Snuls bien entendu” sera pressé chez Freaksville. Mais ooooouuuuuuuui !