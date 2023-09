Netflix et Spotify écrasent la concurrence, l'énorme carton de Streamz en Flandre: voici les grandes tendances du streaming en Belgique

En tête des demandes : la vidéo, visionnée par 98 % d’entre nous au cours du mois précédent. Si la télévision, en direct ou via les enregistrements, reste le moyen préféré de la regarder, ce sont sur les réseaux sociaux et en VOD que la progression est la plus impressionnante.

Streamz dépasse Prime Video en Flandre

Désormais, 45 % des Belges visionnent des séries en streaming. Et 30 % sont abonnés à une plateforme payante, mais 70% des 18-34 ans y ont accès. Comme on pouvait s’y attendre, Netflix domine largement la concurrence : 45,2 % des utilisateurs (+7,2 % en un an), contre 16,6 % à Disney + (+4,8 %) et 10,1 % à Prime Video (+3,7 %). Seule surprise : en Flandre, avec 10 % de fans, Streamz éjecte la plateforme d'Amazon de la troisième place du podium. L’attachement à la culture régionale reste plus fort dans le Nord (bien plus de 30 % d’utilisation des applications de VTM et de la VRT) que dans le Sud (Auvio à 29,1 %, RTL Play à 19,2 %).

Quand il s’agit de se rincer les oreilles, le streaming a tout autant la cote, avec une augmentation de 7,7 % par rapport à l’an dernier. Avec, ici aussi, un leader ultradominant. Spotify, utilisé par 27,9 % des Belges, écrase littéralement la concurrence, à savoir YouTube (8,4 %) et SoundCloud (3,4 %). Pour Apple Music, Deezer et compagnie, c’est la galère. Dans cette croissance tous azimuts, même les podcasts, qui ne touchent qu’un Belge sur dix, connaissent une hausse de 4 %.

93 % des Belges utilisent Internet

Dans ces conditions, rien d’étonnant de constater que l’utilisation d’Internet progresse encore de 3,2 % sur notre territoire, pour toucher désormais 93 % de la population. Si les Guignols existaient encore, ils diraient désormais “Vous regardez trop… tout, bonsoir.”