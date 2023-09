Be Loft Sessions, la nouvelle émission musicale 100 % belge sur LN24

C’est une première pour le duo, qui va recevoir chaque mois deux artistes belges dans les studios. Le but des animateurs de Be Loft Sessions est avant tout de dialoguer avec leurs invités comme s’ils se trouvaient dans leur salon, de laisser l’un d’eux s’exprimer en chanson et d’interviewer le deuxième, “en mode fun et décalé”. “Le défi, c’est de ramener la musique au premier plan”, insiste Luc Lorfèvre, “Le but est de laisser parler les artistes de leurs projets”. “Ce qui m’intéresse dans la pratique de l’interview, c’est découvrir la dimension humaine de l’artiste”, souligne de son côté Jody Bau.

Pour sa première ce samedi soir, le duo va recevoir Alice on the roof (qui inaugurera le piano du loft) et Orlane, qui se plieront à l’exercice de l’interview. Se succéderont ensuite dans le studio d’autres artistes du paysage musical belge, tels que Melanie De Biasio, Pierre de Maere, Doria D, Puggy ou encore Lost Frequencies.