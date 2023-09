Les œuvres d’art de Gérard Depardieu rapportent gros aux enchères

Les stars font vendre. Et Gérard Depardieu ne peut que s’en frotter les mains. Désireux de “s’alléger un peu” en vendant aux enchères une partie des œuvres d’art accumulées au fil des années, il a réalisé une jolie opération financière. Les 250 toiles et sculptures étaient estimées à trois millions d’euros. Alors que, selon la maison de ventes Ader, “devant une salle comble, ce sont plus de 95 % des lots qui ont été vendus”, ils ont finalement rapporté quatre millions d’euros.