La lettre ouverte de Gérard Depardieu: l’avocate de la plaignante "choquée et scandalisée"

La lettre ouverte publiée par Gérard Depardieu dans Le Figaro a fait bondir maître Carine Durrieu-Diebolt, l’avocate de Charlotte Arnould qui a porté plainte contre la star. Sur Franceinfo, la femme de loi s’est déclarée “”choquée et scandalisée parce que Monsieur Depardieu dit exposer sa vérité, mais ce n’est certainement pas la vérité de Charlotte [Arnould] et ce ne sera certainement pas celle qui sera retenue par la justice.” Sa cliente était “la fille d’un ami de Monsieur Depardieu qu’il a portée sur ses genoux quand elle était bébé, il y avait donc un lien de confiance et paternel à son égard. C’est lui qui l’a invitée pour savoir comme elle allait et dans ces circonstances-là, on ne s’attend pas au bout de dix minutes à subir des actes sexuels.” Pour elle, “des actes sexuels qui ont été commis par surprise, on a des vidéos.”