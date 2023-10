Ce grand journaliste politique a commencé sa carrière dans les années 1960 à la radio RTF à Oran. Il se fait ensuite un nom sur Antenne 2 dans les années 70, dans l’émission Cartes sur tables en duo avec Alain Duhamel. Il s’illustre ensuite à France Inter et Europe 1.

Dans les années 90, il est nommé à la tête de France Télévisions, puis occupe des postes de direction dans le groupe Lagardère Media. Il est notamment président d’Europe 1 de 2005 à 2008.

Ses anciens employeurs, le groupe Canal+ et Europe 1, ont réagi à la triste nouvelle. "Jean-Pierre n'est plus. Ma tristesse est infinie. Je perds un ami. La France, un journaliste brillant. Canalplusgroupe est triste ce soir. Je m'associe à la peine immense de sa famille, de ses proches, et de ceux qui ont un jour eu le bonheur de croiser sa route, à CNews, qu'il a contribué à créer, comme ailleurs", a indiqué sur X (ex-Twitter) le directeur général du groupe Canal+, Gérald Brice-Viret.