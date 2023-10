Les musées des horreurs

À Munich, c’est un employé du Deutsches Museum qui s’est servi dans les réserves en remplaçant des toiles de maître par des copies horribles en espérant que cela passerait inaperçu. Devant le juge, il a déclaré “avoir agi sans réfléchir et ne s’explique pas comment il a pu se comporter ainsi.” Il est bien le seul à ne pas comprendre ce qui l’a motivé…

Mais c’est au Pays-Bas que s’est déroulée la pire scène d’horreur. Histoire d’attirer un nouveau public, le Musée Van Gogh a présenté six tableaux détournant les toiles du peintre à l’oreille coupée pour y insérer des images des Pokémon. Un “Pika-Portrait”, s’inspirant d’un autoportrait de Van Gogh, devait même être réservé aux plus jeunes. Mais les organisateurs n’avaient pas prévu la ruée des “scalpers”, ces pseudo-fans qui achètent les cartes en nombre afin d’en tirer de gros profits par la suite. Cela a débouché sur des scènes d’émeutes dignes de l’ouverture d’un magasin d’électronique lors du Black Friday, avec des acheteurs qui se bousculent, s’écrasent et se retirent les objets des mains. A faire pâlir des hooligans dans un stade de foot. En un clin d’œil, les Pika-Portraits ont été en rupture de stock. Mais on peut les trouver à prix d’or sur Internet. Lamentable.

