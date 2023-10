Yann Moix très critique sur l’éducation : “Les enfants devraient être interdits au restaurant le soir” (VIDÉO)

À lire aussi

L’écrivain, qui comprend que ses critiques dérangent car il n’a lui-même pas d’enfants poursuit. “L’enfant n’a pas tous les droits. L’éducation doit consister à instaurer un respect et une hiérarchie. L’enfant n’est pas le copain du parent. Sans ce sens hiérarchique, les enfants considèrent que tout est égal à tout et qu’il n’y a pas de hiérarchies dans la vie. il doit savoir qu’il n’est pas tout-puissant et qu’il y a plus important que lui”.

Le polémiste propose alors une solution. “Je suis hostile à la présence des enfants au restaurant le soir. Pour mois ils devraient être interdits. Ils s’ennuient, ils n’aiment pas être à table, les parents ont le dîner gâché et les autres clients sont embêtés. Le midi c’est est différent en revanche. Je suis favorable à ce que les enfants aillent au musée, c’est bien, même s’ils font des bêtises. Mais le restaurant en soirée, ça ne sert a rien”.