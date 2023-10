Méfiez-vous de votre com':Gilles Dal la traque. Sans complaisance. ©Vivien Ghiron

Après avoir été la bonne surprise de la saison dernière et avoir affiché complet au TTO (Théâtre de la Toison d’Or pour les non initiés), Gilles Dal est de retour. Avec son Bla Bla Bla qui fait fonctionner à merveille bouche-à-oreille.

Son dada(isme) ? Chasser les incongruités d’une communication qui semble avoir pris le pouvoir mais dont il décèle les dérives, les idioties et les ratés. Avec un humour pincant, des exemples à gogo qui défile sur l’écran. Les journaux, les magasins, les enseignes : tout le monde y passe. Avec délectation. Et un message subliminal : il n’est pas interdit de réfléchir plutôt de d’ingurgiter le moindre message.

Une mise en scène qui étonne, qui déroute, qui offre une réelle interactivité avec un public qui ne demande que ça. Son complice Wilhem De Baerdemaeker joue à merveille le faux ingénu et ingénieur maladroit.

C'est loin d'être un hasard que Gilles Dal use et abuse du second degré pour pousser le curseur de l'absurdité au maximum. En effet, il vient de sortir un film docu événement, en compagnie de Guillermo Guizz, sur... les Snuls, cet ovni belgo-belge qui fête ses 33 ans.

Rendez-vous au TTO ©VG

Bla Bla Bla

De et avec Gilles Dal

Au petit TTO (galerie de la Toison d’Or, 1050 Ixelles)

Jusqu’au 4 novembre

www.ttotheatre.com