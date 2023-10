S’il y a bien quelqu’un qui le sait, c’est le président ukrainien. Mardi, Volodymyr Zelensky a confié à un média français qu’il craignait que le conflit au Proche-Orient détourne notre attention de ce qu’il se passe en Ukraine. Il a raison de le craindre. L’horreur absolue, il y a une semaine, dans le Sud d’Israël et ses conséquences aujourd’hui ont fini par prendre la place de l’Ukraine dans l’espace médiatique. L’émotion et la compassion des téléspectateurs jouent un rôle important dans le choix des sujets traités jour après jour. Qu’on le veuille ou non, c’est comme ça. Jeudi, dans l’émission Il faut qu’on parle, Alain Kupchik est revenu sur les attentats perpétrés par le Hamas et sur ce qu’il a qualifié de « lueur dans l’obscurité » : Bono, le chanteur du groupe U2, a modifié les paroles de son tube « Pride » en hommage aux 260 jeunes massacrés pendant un festival de musique en Israël. Nous avons diffusé un extrait du morceau en question. Une fois l’extrait terminé, j’ai demandé à Mathieu Ladevèze si le pacifisme était passé de mode. Pendant qu’il me répondait par l’affirmative, la chroniqueuse Ludivine de Magnanville avait les larmes aux yeux. J’ai posé une question à Ludivine. La gorge serrée, elle a eu du mal à répondre.

Ça a donné lieu à une séquence forte, emplie de silences et d’une émotion digne. Capter l’émotion du moment, la télévision sait le faire plus que d’autres médias. Mais parfois à la TV (pas dans Il faut qu’on parle évidemment), on surfe sur l’émotion en tentant de l’amplifier. La limite entre la dignité et l’indécence est en fait très fine.

Il y a aussi des voix, à peine audibles, qui s'élèvent dans le brouhaha émotionnel pour tenter de calmer l'émotion ambiante. Ces voix discrètes, il faut aussi les écouter, notamment quand elles disent leur inquiétude au sujet de la punition collective, injuste et dangereuse qu'Israël pourrait être tenté d'infliger à Gaza dans les jours qui viennent. L'une de ces voix, c'est celle de l'ancien Premier ministre français Dominique de Villepin, entendu sur France Inter jeudi : « Le 11 septembre 2001, les américains ont cédé à une volonté de vengeance. Ils se sont lancés seuls dans une volonté de punir. Ils ont enflammé (le Moyen-Orient). Ne recommettons pas les mêmes erreurs ».