Le vrai et le faux sur les soins des ongles

Autant de questions que nous avons posées à un spécialiste, le Pr Bertrand Richert, Professeur de dermatologie à l’ULB et chef de service au Département interhospitalier de dermatologie CHU Brugmann – HUDERF – Saint-Pierre.

Tout comme pour nos cheveux, entre autres, peut-on dire que nos ongles sont en quelque sorte le reflet de notre santé ?

Oui et non. L’ongle peut refléter une maladie générale mais les signes sont relativement discrets. Sauf dans des cas très spécifiques, il existe en effet peu de signes qui peuvent évoquer une maladie interne. Même chez les patients extrêmement carencés et/ou dénutris, on n’observe pratiquement jamais de manifestations unguéales.

À quoi reconnaît-on un ongle en bonne santé ? Quel est son aspect ?

Un ongle en bonne santé est un ongle dont la surface est lisse, brillante, de couleur rosée, ce qui montre une bonne vascularisation des extrémités. L’ongle doit avoir un bord qui est net, qui n’est ni fragmenté, ni cassé.

Mains et pieds, y a-t-il des caractéristiques particulières, des différences ?

Il y a effectivement des différences entre les ongles des mains et ceux des pieds puisque ces derniers sont enfermés une bonne partie du temps, durant toute la vie, dans des chaussures, ce qui a des répercussions sur leur aspect. Les ongles des mains, quant à eux, sont exposés plutôt aux habitudes professionnelles. Un travailleur manuel, par exemple, aura des ongles en principe beaucoup plus abîmés qu’une personne qui se trouve derrière un bureau toute la journée. Par ailleurs, au niveau des différences, les ongles des pieds poussent trois fois plus lentement que les ongles des mains. Un ongle des mains est remplacé en six mois tandis que cela prendra entre 12 et 15 mois pour un ongle de gros orteil.

De quoi dépend la bonne santé de l’ongle ? Alimentation, vitamines, génétique, mode de vie, âge, surexposition à l’humidité…

La bonne santé de l’ongle dépend essentiellement de sa vascularisation. Les patients qui ont une mauvaise circulation ont en général des ongles plus fragiles. Mais la bonne santé de l’ongle dépend surtout de ce qu’on lui fait subir. Les immersions répétées, par exemple, dans des métiers comme les barmen, les femmes de ménage ou les pâtissiers exposés à des solutions sucrées sont dommageables, car ce sont des professions à risque de fragilisation des ongles. De même, les sportifs qui courent toute la journée abîment les ongles de leurs orteils qui, souvent sont épaissis et tombent ensuite. La bonne alimentation n’a en revanche aucun effet sur la bonne santé de l’ongle puisque, comme déjà dit, des enfants ou des adultes complètement carencés n’ont aucune altération unguéale. De même, les carences vitaminiques n’ont aucun effet sur les ongles. Par contre, la génétique peut, elle, induire des ongles un peu plus fragiles.

Quels sont les effets de la pose de vernis ?

Le vernis, quand il est bien appliqué, peut être un protecteur et avoir un rôle humectant dans la mesure où il va empêcher l’humidité de s’évaporer. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, ce ne sont pas les vernis qui assèchent l’ongle mais bien les agents démaquillants. Pour une bonne application de vernis, il faut mettre une couche de base, deux couches de vernis et un top coat. Les vernis qui sont appliqués sans base, qui ne sont pas démaquillés après 5 jours ou surtout les vernis qui sont appliqués de manière répétée pendant tout l’été sont, sans démaquillage, et sujets aux “retouches” régulières, sont par contre extrêmement agressifs pour la tablette unguéale et induisent des altérations de surface. Donc, un vernis, oui, mais bien appliqué et démaquillé soigneusement après cinq jours, ensuite, il faut respecter deux jours de repos pour bien les hydrater et compenser la déshydratation induite par le dissolvant.

Idéalement, faudrait-il ne jamais couvrir ses ongles de produits afin qu’ils puissent “respirer” au mieux ?

Les ongles ne respirent pas. Ce sont des structures faites de kératine tout à fait inertes, comme la peau. On peut simplement éviter qu’ils s’assèchent en les hydratant régulièrement.

À ce propos, certains soins spécifiques des ongles sont-ils recommandés ? Si oui, lesquels ?

Les meilleurs soins spécifiques des ongles consistent à éviter les immersions répétées. Il faut par exemple veiller à porter des gants pour toutes les tâches ménagères, la cuisine, le jardinage… Tous les produits dégraissants, les détergents, que ce soit pour la vaisselle ou autres usages, sont extrêmement agressifs pour les ongles. La meilleure recommandation est donc de les protéger et les hydrater avec une crème émolliente régulièrement.

Que penser de certains produits à base d’huiles végétales censées hydrater et nourrir les ongles en profondeur ? Est-ce utile ?

Ces produits à base d’huiles végétales ne vont jamais aller en profondeur mais bien rester en surface. À l’instar d’une crème hydratante appliquée sur la peau, on va simplement déposer un film gras qui va empêcher la déshydratation. L’hydratation “en profondeur” est un mythe tant pour l’ongle que pour la peau.

Ou encore que dire d’une base “enrichie en vitamine B5 ou en AHA favorisant l’élimination des cellules mortes et le renouvellement cellulaire” ?

Cela ne sert à rien. Les vitamines sont des molécules énormes, de très grande taille qui ne pourront jamais pénétrer dans l’ongle. Par contre, les alpha hydroxyacides auront un effet un peu lissant de la surface de la tablette.

Certains compléments, vitamines, aliments peuvent-ils avoir un effet bénéfique ? Si oui, lesquels ?

Aucun complément alimentaire, vitamine et aliment qui est vendu pour essayer de renforcer les ongles n’est utile. Il n’y a eu aucune démonstration scientifique en ce sens, hormis peut-être la biotine ou la vitamine H à hautes doses (ce qu’aucun complément alimentaire sur le marché n’offre) qui augmente la rigidité de la tablette dans la mesure où elle renforce l’adhésion entre les différentes couches de cellules des ongles. Il est donc inutile de croire en tout ce que l’on essaie de vendre pour fortifier les ongles de l’intérieur.

Existe-t-il des recettes de grands-mères, comme le citron, qui sont bénéfiques pour les ongles ?

Ce sont de vieilles histoires qu’il faut oublier…

Quelles sont les causes et comment traiter les ongles mous, striés, cassants, dédoublés ?

Ce sont tous des effets secondaires des immersions répétées qui vont fragiliser la tablette unguéale constituée de plusieurs couches de kératine.

Et les ongles jaunis ?

Les ongles jaunes ou plutôt orangés sont liés à l’application continue de vernis colorés et cette coloration orangée sera plus prononcée à l’extrémité de l’ongle qu’à sa base, ce qui démontre bien la charge progressive en colorant de la tablette unguéale au cours du temps. C’est pour cela notamment que l’on recommande l’application d’une base, mais ce n’est pas garanti pour autant.

Un ongle jaune ne signifie par mycose. Les mycoses infectent essentiellement les ongles des orteils. Seul un prélèvement d’ongle envoyé au laboratoire pourra confirmer l’infection à champignon. Aucun traitement ne doit être entamé sans cette confirmation.

Et que signifie l’apparition d’une bande noire sur l’ongle ?

Cela doit être montré rapidement à un spécialiste de l’ongle car il peut s’agir, dans certains cas, du signe d’un mélanome débutant.

Quelles sont les choses à éviter si on veut limiter les problèmes d’ongles ?

Il faut en prendre soin, comme de sa peau. L’ongle n’est pas un outil. Il faut le protéger avec des gants pour certaines tâches, que ce soit du nettoyage, du jardinage, de la cuisine… de façon à ne pas devoir ensuite les nettoyer de manière intensive et répétée avec des produits agressifs.