Décès de Jean-Roger Milo, "gueule" du cinéma français

Jean-Roger Milo, c'était avant tout une "gueule" qu'on avait découverte en loubard dans Tir groupé, où il battait à mort Véronique Jannot. On l'a revu ensuite dans d'autres rôles de durs comme dans Des loups entre eux ou Lucie Aubrac. Il avait aussi incarné le forgeron Cétautomatix dans Astérix et Obélix contre César. Il était apparu pour la dernière fois dans la comédie San Antonio en 2004, aux côtés de Gérard Lanvin et Gérard Depardieu.