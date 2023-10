Netflix augmente ses tarifs en France, ce qui laisse craindre la même hausse pour la Belgique

Chez nos voisins immédiats, la version avec publicité restera à 5,99 euros et la Standard à 13,49 euros, mais les abonnements Basic (ou Essentiel) et Premium augmenteront de deux euros, pour se fixer respectivement à 10,99 et 19,99 euros.

À lire aussi

Une hausse d’autant plus étonnante que les investissements dans les contenus seront moins élevés en 2023 : 13 milliards de dollars au lieu des 17 milliards initialement prévus. Alors, comment la justifier ? L’accord passé avec les scénaristes hollywoodiens et le futur éventuel avec les comédiens constituent l’explication. Netflix s’attend à devoir débourser plus, et anticipe déjà cet accroissement.

Pour l’instant, la Belgique n’est pas touchée par la hausse des tarifs, mais il n’y a aucune illusion à se faire, elle arrivera dans les prochaines semaines ou mois.