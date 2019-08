Le diable est dans les détails. L’expression prend une nouvelle fois tout son sens avec le communiqué publié par le studio Universal pour dévoiler le titre très attendu du nouveau film de 007. "Les producteurs de James Bond, Michael G. Wilson et Barbara Broccoli, ont révélé aujourd’hui le titre de la vingt-cinquième aventure de James Bond, No Time To Die", peut-on y lire.

Jusque-là, rien de bien étrange. Mais avant de préciser les dates de sorties (le 3 avril 2020 en Angleterre, le 8 avril aux États-Unis), le studio juge utile de préciser ceci : "Scénarisé par Neal Purvis, Robert Wade (Spectre, Skyfall), Cary Joji Fukunaga, Scott Z. Burns (Contagion, The Bourne Ultimatum) et Phoebe Waller-Bridge (Killing Eve, Fleabag) A Day To Die est actuellement en production." Vous avez bien lu : No Time To Die se retrouve soudainement rebaptisé A Day To Die. Une erreur assez étonnante dans un communiqué de presse qui a pourtant dû être relu à la loupe. Une bourde sans doute révélatrice. La rumeur veut en effet que Danny Boyle a quitté le projet parce qu’il voulait faire mourir James Bond, ce qui n’était évidemment pas du goût des producteurs. Le projet initial s’intitulait donc, probablement, A Day To Die. Et l’attaché de presse en charge du communiqué aurait oublié de corriger son brouillon préparé à l’avance. La modification opérée par Barbara Broccoli constituerait donc une réponse ironique à son ancien réalisateur.

Par ailleurs, ce quatrième film à utiliser "Die" dans son intitulé (mais le tout premier à commencer par la lettre N) sera bien axé, comme on le pensait, sur la traque par 007 "d’un malfaiteur mystérieux armé de nouvelles technologies dangereuses", probablement bactériologiques. Un scénario "mortel", mais pas pour 007, finalement.