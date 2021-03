Le 15 juillet, cela fera très exactement dix ans que sortait en salle le huitième et dernier volet de la saga Harry Potter,. Et depuis, les fans espèrent toujours de nouvelles aventures d'Hermione, Ron et Harry sur grand écran. Un rêve qui pourrait bien devenir réalité.

Selon The Hollywood Reporter, le studio Warner Bros. serait en effet en négociations pour transformer la pièce de théâtre de Jack Thorne, Harry Potter et l'enfant maudit, en au moins un long métrage. Comme l'action, centrée sur Albus Severus Potter (le fils d'Harry et de Ginny) se déroule dix-neuf ans plus tard, il n'y aurait en soi aucun souci à faire revenir le casting original, pour peu qu'il en ait envie, naturellement.

La petite phrase du CEO de WarnerMedia, Jason Kilar, laisse en tout cas espérer ce retour dans un futur non encore précisé: "Il y a cette petite chose appelée Harry Potter, qui est l'une des franchises les plus aimées au monde. Nous sommes incroyablement reconnaissants de pouvoir nous associer à J.K. Rowling et je dirais qu'il y a là aussi beaucoup de plaisir et de potentiel."

Voilà qui va faire naître de grandes espérances auprès d'énormément de cinéphiles.