Voici une donnée qui va peut-être amener les grands studios américains à revoir leur politique en matière de films. Selon l'Alliance for Creativity and Entertainment, l'an dernier, les sites de piratages de films ont accueilli pas moins de 137 milliards de visiteurs. Un chiffre énorme, qui en dit long sur le manque à gagner pour Hollywood.

Pire, selon le Wall Street Journal, les téléchargements et streamings illégaux auraient explosé lors de la sortie simultanée en salle et sur les plateformes de certains blockbusters. Ainsi, depuis sa sortie, Black Widow serait le film le plus piraté au monde d'après TorrentFreak. Le covid n'expliquerait donc pas à lui seul un box-office planétaire décevant de 370 millions de dollars, très en-dessous des standards des films Marvel. Mais dans l'analyse, il ne faut pas non plus oublier les 125 millions de dollars réalisés en Premium sur Disney+, et dont les recettes reviennent intégralement au studio (alors qu'il n'empoche que la moitié du box-office en salle).

Sans grande surprise, tous les films qui ont zappé la case cinéma ou bien on connu des sorties digitales plus rapides qu'auparavant se sont retrouvés bien plus massivement et vite que par le passé sur les sites de piratage.

"Des copies numériques sont devenues disponibles quelques minutes après leur sortie sur Disney +, ajoute l'association des propriétaires de cinéma, NATO. Black Widow était le film le plus téléchargé sur torrent la semaine se terminant le 12 juillet. Cela ne s'est pas produit pour F9 ou A Quiet Place 2. Combien d'argent tout le monde a-t-il perdu à cause du piratage des versions simultanées ?"

La réponse précise à cette question, personne ne la connaît. Mais dès qu'il est question d'argent, on peut être sûr qu'Hollywood va s'y intéresser de près. Dans un avenir très proche. Cela ne remettra pas en cause l'émergence inéluctable des plateformes de streaming, mais peut-être bien la chronologie des sorties sur les différents supports.