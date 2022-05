Il ne faut jamais enterrer James Cameron avant qu’il ait présenté son nouveau long métrage sur les grands écrans. Alors que beaucoup se demandaient si la suite d’Avatar, maintes fois reportées ces dernières années, intéresserait encore treize ans plus tard, il vient déjà d’apporter une réponse cinglante sept mois avant sa sortie.

La bande-annonce d’Avatar : la voie de l’eau a en effet été visionnée 148,6 millions de fois en 24 heures à peine, un score gigantesque qui ne tient pas compte de tous ceux qui l’ont vue en salle avant la présentation de Dr Strange in the Multiverse of Madness.

Il ne s’agit pas d’un record, puisque le trailer de F9, neuvième opus de la saga Fast & Furious, avait attisé la curiosité de 202,7 millions de paires d’yeux. Mais c’est très largement supérieur aux 93 millions de vues de la bande-annonce du film qui balaie tout sur dans les multiplexes actuellement, Dr Strange in the Multiverse of Madness. De quoi laisser largement espérer à James Cameron de placer un troisième film au-delà du milliard de dollars au box-office mondial, après Avatar (numéro un de tous les temps avec 2,8 milliards de dollars de recettes) et Titanic (troisième avec 2,2 milliards).

Non, vraiment, pour lui, le succès n’est jamais une mission impossible.