Les Oscars, dans le déclin depuis quelques années, sont en quête de renouveau

Les studios

Ils dépensent globalement plus de 100 millions de dollars par an dans le lobbying en vue des Oscars, certaines campagnes pouvant grimper jusqu'à 15. Une dépense qui se justifie de moins en moins: pour qu'une nomination serve à relancer une carrière en salles, il faut encore que les films en question s'y retrouvent au moment de la cérémonie, ce qui n'est plus le cas pour la moitié des prétendants. Certes, tout le système américain du film indépendant repose encore sur la cerise des Oscars. Ça fait cher la cerise.

La politique et le vieux monde

L'Académie a fait des efforts de diversité récemment (élargissement paritaire et cosmopolite du collège de votants, nouveaux critères d'éligibilité des films, …) et s'est donc logiquement attiré les foudres des colonnes du New York Post et des plateaux de Fox News, qui y voient désormais le navire amiral du lobby LGBTQIA+, de la cancel culture et du mouvement totalitarisme "woke" à venir. Donald Trump n'avait d'ailleurs pas mâché ses mots sur l'édition 2020 et son vainqueur, Parasite de Bong Joon-ho. "MAIS QUE DIALBLE!? On a déjà assez de problèmes commerciaux avec la Corée du Sud! Rendez-nous 'Autant en emporte le vent' !".

Le nouveau monde également

Depuis le bad buzz de 2016 du hashtag #OscarsSoWhite et du boycott de plusieurs stars (Spike Lee, Michael Moore, …) en réaction à l'absence de racisés dans les nominations, la cérémonie tâche de marcher droit et de montrer patte blanche. Ça n'a pas empêché quelques polémiques liées à des sketchs douteux, comme celui des petits Chinois de Chris Rock, ni des protestations toujours tenaces sur la question de la parité. On retiendra la pique d'Issa Rae annonçant les nominations 2021 et concluant celles du meilleur réalisateur par un glacial "félicitations à ces cinq hommes". Jamais contents!

Les maîtres de cérémonie

Le 5 décembre 2018, au sommet de sa gloire, Kevin Hart est annoncé pour ce qu'il avait toujours décrit comme le rôle de ses rêves: maître de cérémonie des Oscars. Deux jours plus tard, il est contraint de résigner, un internaute ayant déterré des tweets homophobes de 2011 et déclenché une polémique maousse. Un bad buzz dont l'humoriste ne s'est jamais vraiment remis. La cérémonie quant à elle s'était passée d'hôte depuis, comme si la place était maudite.

En quête de renouveau

Pour l'édition qui aura lieu ce dimanche au Dolby Theatre à Hollywood, L'Academie avait déclaré revenir à une formule avec présentateur et elle n'a pas fait les choses à moitié. Les actrices Wanda Sykes, Amy Schumer et Regina Hall présenteront la cérémonie des Oscars cette année. C'est la première fois que trois femmes seront maîtres de cérémonie.

Beyoncé et Billie Eilish seront présentes dimanche soir pour défendre leur titre nommé dans la catégorie de la meilleure chanson. Beyoncé a écrit la ballade "Be Alive" pour le film "King Richards", consacré à l'ascension des championnes de tennis Serena et Venus Williams et dans lequel l'acteur Will Smith interprète leur père entraîneur. La star interprètera en direct son titre depuis les terrains de tennis de Compton, quartier défavorisé de la banlieue de Los Angeles, où les sœurs Williams ont fait leurs débuts.

Cette année les Oscars seront décernés ce dimanche 27 mars. Les films "The Power of the Dog" et "DUNE" sont les grands favoris avec respectivement douze et dix nominations.