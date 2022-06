Huit ans après son dernier film, Cameron Diaz sort de sa retraite

A 49 ans, la star de Sex Tape et de Mary à tout prix reprend du service pour le bien-nommé Back in Action sur Netflix.

Ce retour, personne ne l'avait vu venir. Huit ans après le bide du remake d'Annie (136 millions de dollars de recettes mondiales, pour un budget de 65 millions de dollars hors frais de promotion), Cameron Diaz a surpris tout le monde en annonçant sortir de sa retraite pour tourner dans le bien-nommé Back in Action. On ne sait trop comment, mais son partenaire d'Annie, Jamie Foxx, est parvenu à la convaincre de laisser un peu de côté son vin bio et sa famille pour remettre les pieds sur les plateaux de tournage, alors qu'elle se plaignait régulièrement de ne plus avoir de vie lorsqu'elle tournait de 12 à 16 heures par jour.

"Jamie Fox, toi seul pouvait me faire reprendre du service, a-t-elle écrit sur Instagram. Je suis impatiente, cela va être une explosion." Avant d'ajouter, de manière un peu plus inquiétante: "Je ne sais pas comment faire ça, tu sais."

Rien n'a été dévoilé concernant le scénario de Back in Action, si ce n'est qu'il est écrit par Brendan O'Brien (Nos pires voisins 1 et 2). La mise en scène sera réalisée par Seth Gordon (Alerte à Malibu et Comment tuer son boss ?).

Très populaire dans les années 90 et 2000, grâce à The Mask, Mary à tout prix, Le mariage de mon meilleur ami, L'enfer du dimanche, Charlie et ses drôles de dames, Allumeuses, Gangs of New York ou le doublage de Fiona dans Shrek, Cameron Diaz avait vu sa carrière décliner dans les années 2010 avec Bad Teacher, Sex Tape, Triple alliance ou Annie. Mais son retour devant les caméras reste un événement, et on est curieux de savoir ce que Netflix lui a proposé pour la convaincre.