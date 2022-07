Baymax, le robot est à nouveau aux petits soins

Toute médaille possède son revers. Les plateformes de streaming, par exemple, doivent présenter tant de nouveautés à leurs abonnés qu'elles recourent régulièrement à la solution de facilité, à savoir tourner des prequels, remake, reboots et autres suites à la chaîne de longs métrages à succès. Mais sans cette tendance parfois un peu trop lourde, on serait passé à côté de Baby Yoda dans The Mandalorian, de Miss Marvel, d'Obi-Wan Kenobi ou de Baymax, une mini-série centrée sur les aventures du robot médical gonflable de Big Hero 6. Or, cette dernière mérite assurément le coup d'œil.

Si le côté japonisant du film de 2014 est nettement moins présent, difficile de ne pas être impressionné par le soin apporté aux décors, aux protagonistes, à la fluidité de l’animation et, surtout, aux intrigues. Les six dessins animés, de six à huit minutes, abordent avec beaucoup de tact et d’intelligence des sujets qui restent parfois encore un peu tabous, comme les menstruations, les phobies (de l’eau, notamment), les allergies ou la difficulté de se soigner quand on gagne sa vie en tant qu’indépendant. Le tout joliment abordé via le regard naïf et simple d’un robot axé sur les diagnostics dépourvus de tout jugement.

Cerise sur le gâteau, pour les fans de Big Hero 6 : Hiro et sa tante Cass effectuent leur come-back lors de passages tantôt émouvants, tantôt amusants. Le contraste entre la rondeur du robot candide et le côté carré de ses explications médicales fonctionne toujours à merveille, apportant un délicieux décalage plein de fraîcheur.

C’est à voir en famille, pour dédramatiser toute une série de problèmes pas toujours faciles à aborder. Une vraie réussite.