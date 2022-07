Bastian Baker double JCVD dans "Les Minions 2": "Je suis très flatté qu'on ait pensé à moi"

Le chanteur et ancien coach de The Voice Belgique a prêté sa voix aux versions francophone et allemande du film qui sort ce mercredi dans les salles de cinéma.

Si pour la version américaine, notre Jean-Claude Van Damme national prête sa voix à Jean-Clawed, un des nombreux méchants des Minions 2, c'est le chanteur suisse Bastian Baker qui a doublé l'acteur pour les versions francophone et allemande. "Quand on m'a demandé de prêter ma voix à un personnage du film, mon sang n'a fait qu'un tour. J'étais très flatté parce que je suis un grand fan des films où l'on retrouve les Minions. C'est génial de voir l'enthousiasme qui s'est renforcé autour de ces petits personnages", explique l'ancien coach de The Voice Belgique qui se frottait pour la première fois au doublage. "C'était une expérience magnifique de A à Z. J'ai bien été coaché à donner ma voix à un personnage qui est toujours fâché et qui mène la vie dure à Gru."

En guise de préparation, Bastian Baker a d'abord visionné la version américaine du film. "Ça aide beaucoup parce qu'on peut voir à quelle fréquence le personnage intervient, quel est son rôle et comment on veut qu'il sonne. Comme d'habitude, Jean-Claude Van Damme fait ça très bien et je me suis donc un peu inspiré de lui", explique l'artiste qui ajoute qu'il y a toutefois des "différences" entre la voix de JCVD et la sienne. "J'ai une voix un peu plus aiguë que la sienne dans la version francophone et allemande. Je voulais le faire pour donner un côté un peu plus ridicule que méchant à mon personnage."

Actuellement en tournée en Suisse avec Cirque Knie, une comédie musicale mêlant cirque, chant et danse, Bastian Baker espère revenir prochainement sur la scène belge et, pourquoi pas, dans The Voice Belgique, émission dont il garde de beaux souvenirs. "Mon histoire d'amour avec la Belgique n'est pas terminée", conclut-il.