Voici la première affiche d'Astérix et Obélix: l'Empire du Milieu

Ce sera l'événement cinématographique français de l'année prochaine. Astérix et Obélix: l'Empire du Milieu sortira au cinéma le 1er février 2023, avec un casting invraisemblable, véritable "dream team" hexagonal, renforcé par quelques superstars étrangères. À l'écran, aux côtés de Guillaume Canet (Astérix) et Gilles Lellouche (Obélix), on retrouvera en effet Angèle (Falbala), Zlatan Ibrahimovic (Antivirus), Marion Cotillard (Cléopâtre), Vincent Cassel (Jules César), Pierre Richard (Panoramix), Orelsan (Titanix), M (Remix), Bigflo et Oli (Abdelmalix et Toufix), Philippe Katerine (Assurancetourix), Audrey Lamy (Bonemine), Laura Flepin (Carioca), Jérôme Commandeur (Abraracourcix), Vincent Desagnat (Perfidus), Jason Chicandier (Ordralfabétix), Manu Payet (Ri Qi Qi), Ramzy Bedia (Epidemaïs), José Garcia (Biopix), Franck Gastambide (Barbe-Rouge), Thomas VDB (Sinus), Lin-Dan Pham (l'impératrice), McFly (Radius) ou Issa Doumbia (Baba).

Mais pour la première affiche de sa réalisation, Guillaume Canet à choisi de ne dévoiler que les deux héros moustachus, souriants derrière un bouclier chinois. La voici.

"Le casting est fou", nous avait confié Guillaume Canet lors de son passage au Festival international du film francophone de Namur. "Je pense que le scénario a vraiment plu. Et Astérix fait partie du patrimoine, de l'inconscient collectif. On a tous grandi avec lui. J'ai lu les BD de mon père, mon fils lit mes BD, c'est intergénérationnel et cela fait rêver tout le monde. Philipe Katerine avait envie de jouer Assurancetourix parce qu'il s'est toujours identifié au barde. Cela a fait marrer Vincent Cassel de jouer César. Avec sa tête, on a l'impression de voir la BD."

On est impatient de découvrir cela.