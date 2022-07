Scandale à Hollywood: Hayden Panettiere droguée à son insu à 15 ans pour être "pleine d'entrain" en interview

Elle l'ignorait et cela l'a rendue accro à la drogue et à l'alcool, explique au magazine People l'ex-star de 32 ans.

L'affaire fait grand bruit. Et en dit long sur certaines pratiques hollywoodiennes. Dans une interview accordée au magazine People, Hayden Panettiere, ex-star des séries Nashville ou Heroes mais qui n'a plus rien tourné depuis quatre ans, a révélé avoir reçu de "son équipe" des "pilules du bonheur" alors qu'elle n'avait que 15 ans. Non pas pour soigner un quelconque problème de santé ou de dépression, mais bien pour améliorer ses prestations face à la presse !

"Elles devaient me rendre pleine d'entrain durant les interviews, a-t-elle expliqué à People. Je n'avais aucune idée que c'était quelque chose d'inapproprié, ni de la porte que cela allait ouvrir en moi concernant mon addiction. Mais les choses ont évolué et sont devenues hors de contrôle en dehors des plateaux. Avec l'âge, je ne pouvais presque plus me passer de la drogue et de l'alcool."

"J'étais sur le toit du monde et j'ai tout gâché", ajoute-t-elle après avoir subi une cure de désintoxication de huit mois et laissé partir sa fille vivre en Ukraine avec son ex-mari, Vladimir Klitschko . A 32 ans, elle espère avoir décroché une deuxième chance grâce à Scream 6, dont le tournage a débuté et qui doit sortir sur les écrans le 31 mars 2023. Mais pour l'instant, personne ne se bat à Hollywood pour l'engager dans d'autres films.