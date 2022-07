Tom Cruise, l'acteur le mieux payé au monde grâce au triomphe au cinéma de Top Gun: Maverick

En plus d'un cachet "modeste" (pour une superstar) de 13 millions de dollars, il avait habilement négocié un gros pourcentage sur les recettes du film le plus rentable de l'année.

Tom Cruise est un sacré malin. S'il n'arrive qu'en quatorzième position des stars les mieux payées du moment, avec un cachet de 13 millions de dollars pour Top Gun: Maverick, dans la réalité, il trône largement à la toute première place.

Car si Daniel Craig et Dwayne Johnson empochent 50 millions de dollars pour des productions de Netflix ou d'Amazon Prime, pour eux, ce sont des chiffres nets. Alors Tom Cruise, lui, travaille toujours à l'ancienne, en négociant un pourcentage sur les recettes des films en salle.

Selon le site Puck News, en fonction du résultat final du champion de l'année (1,119 milliard de dollars au box-office mondial actuellement), il devrait recevoir un bonus de minimum 60 millions de dollars, mais plus probablement de 100 millions de dollars, pour sa prestation dans les jets de l'armée américaine.

De quoi surclasser la concurrence de la tête et des épaules. Et rendre encore un peu plus éblouissante son entrée dans la soixantaine, depuis le 3 juillet.