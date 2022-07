Ce soir à la télé, "Hunger Games: l'embrasement": Ce que Jennifer Lawrence a appris en jouant Katniss Everdeen dans la saga

Ce vendredi soir, Plug RTL diffuse Hunger Games: l'embrasement, le deuxième volet de la saga de science-fiction. Pour les fans d'Hunger Games, Katniss Everdeen aura à jamais le joli visage de Jennifer Lawrence. Grâce à cette saga la star américaine deviendra une star à part entière et surtout le symbole de la rébellion. Une qualité qu'elle partage également avec cette héroïne…

The Hunger Games nous projette dans un monde futuriste. Notre planète est gouvernée par un président machiavélique qui a compris que pour mieux diriger les gens, il fallait leur donner des spectacles. Des réjouissances. Un truc qui le permette de ne pas trop réfléchir. Une sorte de reality show aussi cruel qu’impitoyable. On les appelle “Les Jeux de la Faim” (ndlr: The Hunger Games). Êtes-vous optimiste ou pessimiste à propos du futur ?

"Je ne suis ni optimiste, ni pessimiste. Je pense être plutôt réaliste. Je me dis aussi, peut-être à tort, que les prochaines générations auront appris de nos erreurs et sauront réparer toutes nos conneries. Ceux et celles qui sont en train de faire bouger les choses en ce moment ne sont pas bien vieux ! On sent bien qu’il y a une prise de conscience un peu partout sur cette Terre. Notamment d’un point de vue environnemental. Pour autant, rien n’est gagné d’avance. D’autant que sur cette terre, le plus dangereux des prédateurs, c’est l’homme ! Il faut voir dans quel état il a mis ce monde. Entre la pollution et la surpopulation, nous sommes vraiment mal barrés. Ce qui me fait peur, c’est que les hommes sont plus doués pour détruire que pour construire. Reste que j’ai la foi en l’humanité. Je sais que nous ne sommes pas parfaits. Pour l’heure, la meilleure chose que nous puissions admettre est qu'il y a un problème avec le changement climatique. Un problème qui pourrait avoir des effets dévastateurs si nous n’agissons pas !"

Est-il vrai que vous avez hésité avant de signer pour ce rôle ?

"L'engouement des fans et le tourbillon dans lequel les acteurs de Twilight se sont retrouvés était vraiment effrayant. J'ai assisté à cette folie en tant que spectatrice et je me suis dit que je ne tournerai jamais dans une saga. Je ne voulais pas endurer ce qu'ils ont enduré. C'est pour cela que j'ai hésité à accepter le rôle de Katniss. J'ai mis trois jours pour répondre parce que j'étais consciente que c'était une décision qui allait changer ma vie. J'avais cette peur de me perdre dans mon personnage et de ne pas arriver à en sortir !"

Vous jouez dans Hunger gamesune fille qui a un courage démesuré. Rien ne semble lui faire peur. Quand elle bande son arc, son bras ne fléchit pas. Lorsqu'elle doit se mesurer à un garçon, elle fonce ! Bref, c'est une vraie terreur ! A votre avis, vous tiendriez combien de temps dans une arène si vous étiez à la place de Katniss ?

"Honnêtement…pas plus de 12 secondes ! (rires). Je n'ai aucune des qualités de chasseuse de Katniss. Je suis quelqu'un de calme, de pacifique. Je me suis même quelqu'un de maladroit. Dans la scène où on la voit viser une biche, sans cligner des yeux, je me dis en la visionnant "Quel courage" parce que je ne crois pas que même si j'avais faim, je pourrai tuer un animal ! Idem quand elle essaye de suivre les traces d'une bête. Si c'était moi qui devais le faire…je peux vous assurer que j'y consacrerai dix fois plus de temps ! Les probabilités pour je vous mettre de la biche dans votre assiette sont donc infimes ! (rires)"

Rétrospectivement qu’avez-vous appris en jouant le personnage de Katniss dans la saga "Hunger games"?

"Ce que j’ai appris en jouant le rôle d’une rebelle ? (rires). A quel point, il est important d’avoir une voix et de la faire entendre, de ne pas laisser passer certaines choses, même quand c’est difficile ou terrifiant ! De ne pas avoir peur de quitter sa zone de confort ! Cela n’a rien de courageux vous savez ! Je pense que n’importe quel humain devrait avoir ce réflexe ! Et tant qu’à faire autant commencer au plus jeune âge !"

Et vous avez déjà ressenti ce besoin de faire entendre votre voix ?

"Je pense qu’il y a beaucoup d’injustices et d’inégalités dans le monde, c’est difficile donc de ne pas le ressentir, au-delà de ce qui se passe dans nos pays respectifs. C’est vraiment quelque chose de global. Personnellement, ce qui m’affecte le plus c’est l’inégalité des salaires entre les femmes et les hommes. A Hollywood, mais pas seulement. Pourquoi cette disparité ? Pourquoi les femmes devraient-elles être moins payées pour une prestation identique à celle des hommes ? Sur le papier, le législateur nous explique que des lois existent pour éviter ce genre de sexisme. Le souci, c’est que ces lois ne sont pas toujours appliquées. Il faut que cela change ! Nous devons plus subir mais agir !"

Comment faites-vous pour gérer cette célébrité qui s’est abattue sur vous si jeune ?

"Je ne pense pas que se serait très sain pour mon mental d’abonder dans votre sens ! Tout simplement parce que je ne me suis jamais prise pour une star ! Vous savez, les gens se trompent beaucoup sur mon compte. D’un côté il y a le travail. Les soirées, les premières, la promo des films mais après tout ça, je rentre tranquillement chez moi, j’enfile un jean et un t-shirt et je vais faire mes courses ! Tout ce cirque autour de moi, je ne me sens pas concernée ! C’est comme si c’était une autre personne !"

Et pour rester en phase avec la réalité ?

"Je ne sais pas trop. J’essaie de garder les choses en perspective. Je n’ai pas grandi dans ce monde, je n’ai même pas grandi à Los Angeles mais dans le Kentucky. Quant au succès, il ne m’est pas tombé dessus si rapidement que ça. Avant de percer, j’ai pas mal ramé ! Je ne suis pas non plus quelqu’un qui aime être isolée ou qui délègue. Je ne veux surtout pas que l’on m’enferme dans une tour d’ivoire ! D’ailleurs, quand je me rends dans un supermarché, croyez-moi, je connais le prix des choses. Je ne fais pas avoir car je regarde les étiquettes et je compare !"

Ah bon, vous pouvez encore vous rendre dans un supermarché. C’est incroyable ça !

"(rires) OK ! Parfois c'est un peu "hard". Par exemple, l'autre jour, j'étais dans ma voiture quand je suis passée devant un magasin de rangements. Je me suis dit : "Tiens, j'ai besoin de bocaux". Je me suis arrêtée pour aller en acheter. Bien sûr, une fois à l'intérieur de la boutique, il y a eu quelques regards, et certaines personnes m'ont montrée du doigt. Il y a même quelqu'un qui m'a foncé dessus. Le plus dur, je vais vous faire une confidence, c'est que les choses les plus simples sont source d'anxiété. Comme aller au supermarché faire mes courses, me rendre au pressing, etc. Et vous savez pourquoi ? Parce que je ne sais pas ce qui peut se passer. Tout peut arriver si vite."

Et ça vous angoisse ?

"Constamment ! J'en fais tout le temps des cauchemars. Je rêve que je suis dans un centre commercial, que tout à coup les gens commencent à m'encercler, et que je n'ai nulle part où aller. Parfois c'est juste plus facile d'appeler des amis et de leur demander de passer dans un supermarché m'acheter des bananes en chemin. Tant qu'à faire, je préfère encore me rendre à une première. Je sais à quoi m'attendre ! Bref, j'ai l'impression que la chasseuse que je jouais dans "The Hunger Games" va être à son tour pourchassée dans la réalité."

Vous n'avez pas l'impression parfois que Hollywood vous fait grandir trop vite ?

"Je ne pense pas ! Tout simplement parce que Hollywood ne fait "grandir" personne !!! (rires) Vous allez me dire : "On dirait un peu les paroles de quelqu'un qui a grandi trop vite". Peut-être. Je ne sais pas. Ce que je sais par contre c'est que j'ai toujours été comme ça, même à l'école. Très mûre dans ma tête !"