Le Parrain, Misery, Rollerball: le destin extraordinaire de James Caan

Il avait tenu quelques rôles légendaires, notamment dans « Le Parrain », « Rollerball » ou « Misery ». Voici en quelques lignes ce qu’il faut retenir sur ce destin exceptionnel. Celui d’un gosse né dans le Bronx qui est allé jusqu’au bout de ses rêves : décrocher une étoile sur Walk of Fame à Hollywood et au passage quelques mâchoires appartenant à ceux qu’il surnommait les pisse-vinaigres !

Le Parrain

Pour tous ceux qui ont vu la trilogie du Parrain – et ils sont beaucoup – tout le monde se souvient de la mort de Sonny Corleone - fils ainé de Vito (Brando) et frère d’Al Pacino - incarné par James Caan. Le personnage se faisait cribler de balles près de sa voiture en pleine rue. La séquence fut tournée avec quatre caméras en même temps. Pour quelles raisons ? Parce qu’il était tout simplement hors de question pour Francis Ford Coppola de faire plusieurs prises de cette scène. Mettez-vous à sa place, cette fameuse et sanglante prise de vue nécessitait la pose de plus de trois cents pétards.

Deux cents étaient disposés sur la voiture qui se retrouve criblée. L’autre centaine était positionné sur le costume de James Caan ! Du coup, à chaque impact de balle – enfin en apparence - le pauvre James voyait un petit pétard explosé. Un pétard ça passe. Mais une salve de pétards c’est une autre paire de manche ou d’oreilles ! Et pour cause : le bruit des déflagrations couplées à celles des micro-explosion ont fini par incommoder fortement les tympans du monsieur et surtout son corps qui ressentait vraiment la douleur liée à ces multi-détonations ! Coppola avait donc deux raisons de ne faire qu’une seule prise. Primo préserver l’intégrité physique de son acteur et secundo faire de grosses économies. La séquence en question ayant coûté la bagatelle de 100.000 dollars. Soit la scène la plus chère du film…mais l’une des plus mémorables aussi !

Caan qui avait beaucoup d’humour avait fait une apparition en 2004 dans « Les Simpsons », dans le deuxième épisode de la seize très exactement. On y découvrait son personnage cartoonesque participer à la surprise-party de Bart. Lorsqu’ à la fin de l'épisode, il part avec la femme de Cletus, le bougre se fait descendre au péage, parodiant ainsi son personnage de Sonny Corleone. Avant d'agoniser, on l’entendra geindre « La prochaine fois, je prendrai l'avion ! ». Autre chose, James Caan avait dans la toute première version du « Parrain » un rôle beaucoup plus conséquent. Manque de chance ce sont près de 45 minutes de temps de présence à l’écran qui disparaitront au montage final. Pour l’anecdote Caan n’a été averti de ce changement que le jour de la première. La petite histoire ne dit pas si le James a voulu refaire le portrait du Francis avec ses poings. Bref l’éparpiller façon puzzle !

Misery

Adaptée du livre tout aussi culte de Stephen King, l’histoire de « Misery » suit l’auteur d’une série de romans d’amour à succès qui aimerait bien poursuivre sa carrière autrement. Bref, se renouveler. Isolé au Colorado, il termine tout juste l’écriture d’un nouveau récit qu’il s’empresse d’aller présenter à son éditeur à New York. Sur la route, l’homme traverse un terrible blizzard qui lui fait perdre le contrôle de son véhicule. C’est le drame, le romancier fonce dans le décor et finit sa course dans un fossé enneigé. Inconscient et horriblement blessé, il est « secouru» par Annie Wilkes, une ancienne infirmière et fan inconditionnelle de son oeuvre, qui le recueille chez elle, guérit ses blessures et se proclame une lectrice avide. Lorsqu’Annie découvrira que l’écrivain a mis fin à sa série préférée, la dame va littéralement disjoncter en lui brisant les chevilles à l’aide d’un marteau. Bon à savoir, dans la version de Stephen King, Annie ne casse pas les chevilles de Paul : elle coupe son pied gauche à la hache puis elle cautérise la blessure au propane. Ce que le scénariste n’avait pas réalisé, c’est que l’équipe de « Misery » n’était pas aussi enthousiaste que le réal à propos de cette scène de pied coupé. À l’origine, Rob Reiner avait engagé le réalisateur George Roy Hill (L’Arnaque) pour diriger le film que Reiner produirait avec Castle Rock. Et puis tout à coup, George Roy Hill s’est désisté. D’après William Goldman, il avait expliqué : « Je n’ai pas dormi de la nuit. Et je ne pouvais simplement pas m’entendre dire “Action !” sur cette scène. »

Sur le tournage, la relation entre Kathy Bates et James Caan fait des étincelles. Il faut dire que leurs façons de travailler étaient diamétralement opposées. Bates, qui venait du théâtre et qui avait l'habitude de faire de nombreuses répétitions ne comprenait pas trop l’approche détachée de James Caan qui, lui fonctionnait plutôt à l’instinct ! Bates, qui était très remonté, est donc allée se plaindre auprès du réalisateur Rob Reiner. Ce dernier lui conseilla alors de sa servir de sa frustration pour nourrir la folie de son personnage. Très investie, elle aura tout de même beaucoup de mal avec la violence du film et pleurera toutes les larmes de son corps sur le plateau avant et après le tournage de certaines scènes.

Le tournage est tout aussi compliqué pour son partenaire mais pas pour les mêmes raisons. Pour les besoins du film, Caan tournera en effet quinze semaines couché et attaché sur un lit. Un vrai cauchemar pour l'acteur qui a plutôt l'habitude de jouer des rôles très physiques. Il se pointera même un jour sur le plateau avec une gueule de bois mémorable. Du coup, incapable de jouer de manière « étanche », aucune scène tournées ce jour-là ne pourra être mis en boîte ! Plutôt que de lui dire la vérité et le mettre en porte à faux avec les producteurs, Reiner prétexte qu'il doit retourner les scènes car il y a eu un problème au laboratoire avec les pellicules. Caan, grand prince, finit néanmoins par apprendre la vérité et proposera au studio de payer de sa poche l'argent perdu à cause de ses dérives éthyliques !

Rollerball

Rollerball est une fable politique de science-fiction réalisée par Norman Jewison (« L'affaire Thomas Crown », « Eclair de lune »…), et tournée en plein milieu des seventies. Elle nous projette dans un monde totalitaire situé à notre époque (en 2018, précisément). Les Etats ont disparu et les dirigeants sont des cadres qui supervisent six "corporations" : le luxe, l’Énergie, le logement, l’alimentation, les transports et les communications. Il n’y a plus de guerre, plus de pauvreté, plus de famines. L’Humanité tout entière a renoncé à sa liberté et son libre-arbitre pour vivre dans le confort et la sécurité.

Rollerball est adapté du livre « Roller Ball Murders », de William Harrison. Ce dernier est d'ailleurs le scénariste du film.

Si la volonté avouée du réalisateur Norman Jewinson était de faire de cette production un film politique sur le sport-spectacle, Caan interrogé en mai 2000, semble avoir surtout été marqué par l'investissement nécessaire : "Rollerball fut un film très physique, avec des scènes de sport à mi-chemin entre le football américain, le hockey et le motocross. Souvent filmé en gros plans, j'ai été assez peu doublé. Cela ne me dérangeait pas, car je suis assez sportif. Je fais du rodéo, du hors-bord et du karaté...". (Ndlr : James était aussi sixième dan !)

Pour Norman Jewison, il ne faisait aucun doute que celui qui allait incarner Jonathan E., ce gladiateur des temps modernes qui se dresse contre le régime et qui se prend des coups, serait James Caan. Le réalisateur avait été impressionné par l'interprétation très physique dans le biopic Brian’s Song (1971), où James Caan campait le rôle-titre, celui de la star de football américain Brian Piccolo.

Festival de Caan

Le « tough guy » avait la réputation d’être brut de décoffrage. On lui doit même quelques « quotes » en forme d’uppercut vis-à-vis de ses paires. Petit florilège bien sonné...

« Je n'ai jamais vu mon père pleurer. Mon fils m'a vu pleurer. Mon père ne m'a jamais dit qu'il m'aimait, et par conséquent j'ai dit à Scott que je l'aimais toutes les deux minutes. Le fait est que je ferai moins d'erreurs que mon père, mes fils, espérons-le, feront eux moins d'erreurs que moi, et leurs progénitures en feront moins que leurs pères. »

« Ma technique d'acteur ? Elle consiste à regarder Dieu juste avant que la caméra tourne et lui dire : « Give me a break i ».

« Se présenter tous les jours (Ndlr : à des auditions) ne suffit pas. Il y a beaucoup de gars qui se présentent tous les jours alors qu'ils n'auraient pas dû se présenter du tout ! »

« La phrase que j'aime le moins en anglais, c’est "Je m'en fiche". »

« Il y a une grande différence entre vouloir travailler et devoir travailler. Et j'ai dû apprendre ça à la dure. Maintenant, l'argent est très important pour moi, parce que je n'en ai pas ! »

« Je ne suis pas trop disposé à participer à des films et/ou émissions de télévision. Cela nuirait aux 50 années que j'ai passées à bâtir ma réputation ! »

« Bien sûr que mon ambition c’est être le meilleur acteur du monde. Mais ma vie c'est ma famille, mon fils, mes amis. Je ne sais pas comment quelqu'un peut trouver à redire à cela. »

« Je n'ai rien contre ces gros films en CGI (images de synthèse), malheureusement il n'y en a pas assez des autres. Comprenez des films avec des histoires de personnages qui ont un début, un milieu et une fin. J'ai dit ça à quelques patrons de studio et ils m’ont répondu « Oui mais c'est nouveau ! ». Ah ?

« J'ai perdu ma passion pour le travail. Non, en fait, c'est une déclaration négative. La vérité c’est que j'avais juste une plus grande passion pour autre chose, pour mon fils et le voir grandir. »

« Peu importe les hauteurs que vous atteignez, même si vous vous appelez Brad Pitt, vous pouvez vous casser la gueule. C’est aussi vrai que la mort et les impôts, cela touche tout le monde ! »

« Je n'avais pas de parents à qui je pouvais piquer un million de dollars. Nous étions en effet une famille de la classe inférieure ».

« Je crois vraiment que vous grandissez d'une certaine manière à New York. Il y a une morale new-yorkaise, un sens de la loyauté. Vous savez aussi ce que signifie gagner ou perdre. Des milliers de gosses vivent dehors et vous vous remarquez très vite ceux que vous pouvez pousser ou non ! Je crois sincèrement que les New Yorkais ont su développer une sorte de sixième sens ! »

« Quand je jouais les cowboys et que je lançais mon lasso, il y avait quelque chose dans la saleté qui me donnait l'impression d'être propre ! »

« Ce que je fais honnêtement et sérieusement - et sans aucune humilité je dois dire - n'est pas aussi important que ce que fait l'éboueur. »

« Je suis allé voir un psy une fois dans ma vie, mais je l'ai surpris en train de consulter une diseuse de bonne aventure. Du coup, je me suis tiré ! »

« Allez savoir pourquoi. Les gens reculent toujours quand je m’apprête à leur serrer la main. »

« Certains gars disent que la beauté n'est que superficielle. Ah oui ? Mais quand vous vous rendez à une party, il est impossible de savoir si derrière la beauté il y a un cerveau. Le premier contact débute forcément par… le reniflement ! »

« Les gens me répètent souvent : « James tu fais beaucoup de films mafieux ». Problème, je pense que j'en ai fait deux, sur 60 ! »

« Un soir, je suis allé chercher de la dope chez un dur à cuire d'Hollywood. Après mon départ, mon fils Scott, qui n'avait que quinze ans, est allé le tabasser avec une batte de baseball. Je riais d'un œil et pleurais de l'autre. »

(face à des journalistes). « Je suis ici pour répondre à vos questions. Mais théoriquement, je devais être à l’hôpital pour me faire opérer de l'épaule. Entre nous, je ne sais pas ce qui est le plus douloureux ! »

« J'ai refusé « Vol au-dessus d’un nid de coucou » quatre fois avant que Jack ne l'obtienne. »

« Dans l’avenir ça sera difficile de garder une lettre d'un vieil ami qui a disparu. Tout est envoyé par SMS ou par e-mail. »

« Dans mon métier, ce sont toujours les gars qui n'ont absolument rien à donner qui se mettent à pleurer. Ils chialent à propos de leur maquillage ou de la bande-annonce de leurs films. Attention, c'est une diversion. N'y prêtez pas attention, parce qu'ils slinguent ! »

« J'ai adoré tourner « Funny Lady » avec Barbra Streisand. Les gens disent qu'ils ne savaient pas que je pouvais chanter et danser. Ce à quoi je réponds : « C’est parce que personne ne me le demandait auparavant ! C'était toujours…casse la gueule de ce type ! »

« Je ne citerai pas de noms, mais dans ma carrière, les personnes les plus talentueuses sont invariablement les plus faciles et les plus agréables à vivre. »

« Pour surmonter l’épreuve de mon divorce, j'ai reçu une ordonnance du docteur pour vivre au Playboy Mansion pendant un certain temps ! »

« Je me souviens qu'à 16 ans, en grandissant dans le Queens, nous agissions comme des punks, mais bon, quand nous allions au théâtre, nous portions une chemise et une cravate ! Je crois d’ailleurs que pour que les cinémas continuent d'exister, il faudrait à chaque fois que cela ait l’air d’un événement. Il faudrait mettre à disposition un canapé, une table et des boissons ou quelque chose comme ça. Sinon, il n'y a aucune raison de sortir de son lit ! »

« Je n'ai jamais su faire rien fait d'autre que du cinéma. À l'université, je changeais de cursus toutes les deux semaines jusqu’au jour où j’ai joué et là, j’y ai trouvé un intérêt ! »

« Il n'y a rien de plus chiant que des acteurs qui parlent de leur jeu ! »

« Je me suis toujours considéré comme une sorte d'athlète. Enfin… jusqu'à ce que je commence à jouer au golf il y a quelques années. »

« Quelle est la différence entre le sexe et l'amour ? J'ai quatre femmes et cinq enfants. Je ne connais apparemment pas la différence. »

« Les acteurs ont des gardes du corps et un entourage non pas parce que quelqu'un veut leur faire du mal – c’est vrai quoi… qui voudrait faire du mal à un acteur ? Non s’ils font ça c’est parce qu'ils veulent être reconnus. »

« Dis-toi bien que tu es le seul qui puisse fermer les yeux la nuit. Il n'y a personne d'autre qui puisse le faire à te place ! »

CAAN…YOU SAY SOMETHING ABOUT YOUR FATHER ?

Il y a cinq ans, Scott Caan, l’acteur vedette de la série policière « Hawaii 5’O » s’était laissé aller à quelques confidences sur son monstre sacré de papa. Ses propos confirmaient ce que nous savions déjà : les apparences sont souvent trompeuses et dans le cas de James Caan, c’était d’autant plus fragrant !

"Mon père a toujours eu l’image d’un cogneur, d’un type qu’il ne valait mieux pas trop chatouiller. C’est vrai qu’il a été élevé à la dure et tout ce qu’il a obtenu, c’est le fruit d’une formidable et constante détermination. Il y avait chez lui cette éthique du travail bien fait et du respect d’autrui. C’était quelqu’un sur qui vous pouviez compter. Quand il rentrait à la maison, il n’était plus un acteur et encore moins une star. Son meilleur rôle, c’était celui de papa. Un papa présent et à l’écoute. Je peux vous assurer que dans la vie, c’était un homme très « famille ». Nous étions à ses yeux la chose la plus importante au monde ! Mon père est probablement l’une des personnes les plus intéressantes que j’ai jamais rencontrées. Il pouvait aussi être très direct. Lorsque je lui ai annoncé que j’allais jouer un flic dans une série (Hawaii 5’O) et qu’il se pouvait que j’incarne le même personnage durant plusieurs années, il m’a répondu : « C’est peut-être bon pour remplir to frigo mais fais gaffe à ce que ça ne te vide pas la tête de sa substance créative. Jouer la même chose tous les jours, cela pourrait devenir aliénant ». (…). Il savait de quoi il me parlait.

De 2003 à 2007, il avait joué dans la série « Las Vegas » le rôle de Ed Deline le patron du Montecito. Un matin, il a en eu marre et a fait ces adieux dans le premier épisode de la cinquième saison ! C’est Tom Selleck qui prendra la relève. Bref, la télé et mon père ça faisait deux, j’ai l’impression !

Ce que j’ai toujours admiré chez lui, c’est sa capacité à rebondir ! Dans sa vie perso, par exemple, ses mariages n’ont pas toujours été heureux ». Pour autant, il ne s’est jamais démoralisé. Mon père disait à propos de ses rencontres sentimentales contrariées : « Ouais, ça m’a déchiré le cœur, mais je vais réessayer (…).

J’ai eu la chance de le voir jouer mon père dans « Mercy » en 2009. C’était la première fois que nous bossions ensemble ! J’étais aussi le scénariste de cette prod. Je l’entends encore me dire : « C’est bien mon gars ! Tu fais des merveilles avec un stylo comme tu faisais des merveilles avec une batte de base-ball ! ». En 2012, Il m’a même rejoint dans le tournage de «Hawaii Five-O» en tant que guest-star. Il jouait le rôle d'un officier de police à la retraite pour un épisode. Son rêve était que je devienne joueur de baseball professionnel. Pas acteur. Mais je lui ai rétorqué que j’avais la tête aussi dure que lui et que rien ni personne ne pourrait me faire changer d’avis ! Cela l’a fait marrer !"