Pluie de réactions de stars après le décès de James Caan: "Un talent et un sens de l'humour fantastiques"

Entre ses premiers pas devant une caméra dans la série Naked City en 1961 et sa dernière prestation dans Fast Charlie, actuellement en post-production et attendu sur les grands écrans l'année prochaine, James Caan a tourné dans la bagatelle de 135 fictions. Avec une nomination aux Oscars à la clef, pour son rôle de Sonny dans Le Parrain.

Une carrière mémorable, saluée par de nombreuses stars du 7e art après le décès de l'immense acteur de 82 ans.

Al Pacino, son partenaire du Parrain (il incarnait Michael Corleone, le petit frère de Sonny), fut un des premiers à exprimer sa tristesse. "Jimmy était mon frère de fiction et mon ami de toujours. Il est difficile de croire qu'il ne sera plus dans le monde car il était si vivant et audacieux. Un grand acteur, un brillant réalisateur et mon cher ami. Il va me manquer."

Le réalisateur du film, Francis Ford Coppola, lui a aussitôt embrayé le pas. "Jimmy a traversé ma vie plus longtemps et plus étroitement que n'importe quelle figure du cinéma que j'ai jamais connue. Depuis les premiers moments où nous avons travaillé ensemble sur The Rain People et tout au long des étapes importantes de ma vie, ses films et les nombreux grands rôles qu'il a joués ne seront jamais oubliés. Il sera toujours mon vieil ami de Sunnyside, mon collaborateur et l'une des personnes les plus drôles que j'aie jamais connues."

Talia Shire, qui incarne Connie Corleone, s'est aussi montrée très affectée. "James était un homme bon, aimable, de famille et follement doué, dont le grand talent sera toujours aimé et rappelé. Mes prières vont à sa famille qu'il chérissait tant."

Michael Mann, qui l'a dirigé dans Thief, a aussi tenu à lui rendre un long hommage. "Quelle perte terrible et tragique. Jimmy n'était pas seulement un grand acteur à l'engagement total et à l'esprit aventureux, il avait une vitalité au cœur de son être qui animait tout, de son art et de son amitié à l'athlétisme et aux très bons moments. Il y avait en lui un noyau de valeurs sur la façon dont les gens devraient être, plus ou moins. Il pouvait être variable, les angles pouvaient être arrondis avec une ironie urbaine, mais il y avait une ligne et elle n'était pas fongible. Et cela a donné lieu à de nombreuses anecdotes scandaleuses et hilarantes. Je l'aimais et j'aimais travailler avec lui. Il a puisé au cœur de son être pendant des périodes personnelles difficiles pour incarner le Frank rebelle, à moitié enfant sauvage, outsider institutionnalisé, dans mon premier film, Thief. Frank est moitié Frank, moitié Jimmy. Le personnage et l'homme - comme son Sonny dans Le Parrain - étaient faits l'un pour l'autre. Unique. Quelle perte."

Jennifer Tilly, sa partenaire de doublage pour Les demeures de Jericho, se rappelle aussi d'un sacré farceur. "James Caan a toujours eu les histoires les plus drôles. Une fois, il m'a dit que Coppola avait l'habitude de prendre de la nourriture dans son assiette et de la manger, alors un jour, il a fait un sandwich avec des piments très chauds entre deux morceaux de pain beurré, et a attendu à l'extérieur. Coppola est sorti en rugissant pour diriger la scène suivante, a attrapé le sandwich dans l'assiette et l'a englouti. Immédiatement, des larmes ont commencé à jaillir de ses yeux et il a commencé à crier 'Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que tu m'as fait ?!' Et Jimmy a dit docilement 'Est-ce que je t'ai demandé de manger mon sandwich ?"

Chris Miller se souvient aussi d'une anecdote de doublage, pour Tempête de boulettes géantes: "Unjour, il a prononcé une réplique de sa voix basse et graveleuse. Nous lui avons dit : "Essayez-en une avec un peu plus de projection, vous et Flint serez à l'extérieur aux extrémités opposées de l'arrière-cour". Alors il a changé le dialogue: " Flint, viens, je ne veux pas crier", puis le reste de la ses répliques au même volume. Roi absolu."

Le réalisateur de Misery, Rob Reiner, qui fut parmi les premiers à lui tendre la main après ses problèmes d'addiction, a aussi insisté sur son sens de l'humour, avant d'ajouter "Je suis vraiment désolé d'apprendre la nouvelle. J'adorais travailler avec lui. Mes amitiés à la famille."

Katy Bates, sa partenaire de Misery, s'est aussi montrée très touchée. "J'ai le coeur brisé d'apprendre le décès de Jimmy. Sous le choc. Pas de mots. Merci Jimmy. Rebel Moon-toi, ta Kat."

Arnold Schwarzenegger l'avait aussi eu pour "adversaire" dans Eraser. "James Caan était une icône, une légende. Il a inspiré tous ceux qui ont déjà été devant une caméra. J'ai eu la chance de travailler avec lui et de constater son talent et son sens de l'humour fantastiques. C'était un excellent partenaire d'entraînement au gymnase et un véritable ami, et il va me manquer."

Le mot de la fin, on le laisse à Adam Sandler: "James Caan, je l'adorais. J'ai toujours voulu lui ressembler. Je n'arrêtais jamais de rire avec lui. Ses films sont les meilleurs de tous. Il va tous nous manquer terriblement."