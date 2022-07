Rencontre avec Eva Longoria lors de son passage au festival de Cannes : "Je ne me focalise pas trop sur l’âge !"

La belle Tex-Mex participait à son 17ème festival de Cannes. L’occasion de faire le point sur sa carrière et ses projets. Le tout avec cette bonhomie et cette sincérité qui font d’elle l’une des stars les plus sympathiques du circuit hollywoodien.

Nous sommes à Cannes aujourd’hui alors forcément, nous mourrons d’envie de vous demander si vous vous souvenez de votre toute première montée des marches ?

"Cela ne me rajeunit pas ! C’était en 2005. Aujourd’hui, c’est la dixième septième fois que je participe au Festival de Cannes. La toute première fois, j’étais venue représenter "La Vérité nue", un film d’Atom Egoyan avec Colin Firth, Kevin Bacon et Rachel Blancard. Quand je revois les photos, je me dis que j’avais vraiment une tête de bébé ! Bref, Je n’avais aucune idée de ce qu’était Cannes, de sa dimension, de ce qu’il fallait porter pour cet événement, etc. Je savais juste qu’il fallait être belle pour attirer l’objectif des caméras et des photographes. Parce que si tu montes les marches, tant qu’à faire, c’est pour que l’on te remarque ! Comme je viens de le raconter à une de vos consœurs, quelques jours avant de participer à mon premier Cannes, je m’étais rendue dans le quartier de Melrose, à Los Angeles, dans l’idée de trouver la petite robe parfaite. En passant devant la vitrine d’une boutique de fringues de prêt-à-porter tout ce qu’il y a d’ordinaire, je suis tombée sur une longue robe en maille dorée ! J’ai trouvé qu’elle ferait l’affaire sans me ruiner puisqu’elle ne m’avait coûtée que quarante dollars ! La partie la plus rigolote, c’est quand une journaliste m’a demandé : "Qui portez-vous ?", sous entendez "Quelle griffe ?". Mais comme je ne comprenais pas trop la question, je lui ai répondu "Comment ça qui je porte ? Je porte ma robe c’est tout ! "(rires)"

Vous avez même imaginé, il y a trois ans je crois, que vous alliez mourir à Cannes ? C’est dire votre attachement pour ce festival…

"Quel mauvais souvenir ! C’était l’une des premières fois que je réalisais une pub pour L’Oréal. Ils m’ont tellement soutenu en tant que réalisatrice que je leur devais bien ça. J’étais arrivée très tôt dans le midi de la France parce que je devais tout préparer. Dès que l’avion s’est posé, j’ai ressenti comme des vertiges. Je me suis dit que cela devait être le contrecoup du décalage horaire. Une fois à Cannes, j’ai voulu que Santi, mon fils qui avait neuf mois, prenne un peu l’air. Nous avons donc fait une promenade. Sur le chemin du retour, j’ai commencé à souffrir au niveau du ventre. Vers 3 heures du matin, finalement, j’avais tellement mal que j’ai appelé le garde du corps et je lui dis :" Vous devez d’urgence m’emmener à l’hôpital. Je crois que j’ai une appendicite !". Heureusement, L’Oréal était très bien connecté avec Cannes. J’ai pu entrer dans un hôpital sans que personne ne le sache. Ils m’ont trouvé un médecin fissa parce que je pensais que j’étais en train de mourir !"

Et au final…

"Au final, j’ai été opérée dans la foulée par des médecins qui sont venus de Nice. Il s’agissait bien de l’appendicite. Quand ces derniers m’ont dit : "Vous devez maintenant rester ici trois jours en observation", je leur ai répondu : "N’y comptez pas ! Je suis là pour bosser et non pour rester clouée dans un lit". Puis, j’ai ajouté "Je dois A, marcher sur le tapis rouge après-demain et B, j’ai une publicité à réaliser". Les médecins m’ont regardé avec des yeux écarquillés et ils m’ont dit :" Vous ne quitterez pas cet hôpital à moins de signer une décharge et d’être suivie par une infirmière !". J’en ai donc trouvé une qui est restée avec moi tout le temps. La piqûre intraveineuse à porter de main ! Quand l’Oréal a su ça, ils m’ont suggéré de lever le pied. Ils désiraient que je sois assistée par un autre réal. J’ai répondu que : "j’étais la seule à diriger ce spot et que personne n’allait me retirer ça !". Puis j’ai songé à la montée des marches. Je ne pouvais clairement pas m’y soustraire. Je me serais sentie mal par rapport à tous ces designers qui m’avaient conçu des robes. Pour eux l’ouverture du festival de Cannes, c’est l’événement le plus important de l’année ! Je ne pouvais pas les laisser tomber comme je ne pouvais pas laisser tomber non plus L’Oréal. Je me suis donc faite coiffer, maquiller et j’ai marché sur le tapis rouge comme si de rien n’était. Les trois jours suivants, j’ai bouclé mon tournage ! De retour sur Los Angeles, je me suis effondrée. J’ai dû dormir pendant deux semaines ! Encore aujourd’hui, je ne peux pas croire que j’ai fait tout ça. Avec le recul, je me dis : Ce n’était probablement pas raisonnable."

Avec vous, il se passe toujours des trucs dingues à Cannes. Comme cette fois où vous avez failli vous gameller après vous êtes pris les pieds dans votre robe à traine…

"C’est un classique ! C’est bien d’ailleurs pour éviter que ça se reproduise qu’un soir, à la cérémonie des Golden Globes, j’avais pris mes dispositions. Je devais remettre le Golden Globe du meilleur scénario original et pour ne pas chuter, j’avais embauché un garde du corps qui surveillait mes arrières. Le but c’est que mes escarpins ne se coincent pas dans ma robe ou que quelqu’un marche dessus. D’autant que la robe était en dentelle blanche sur de la tulle couleur chair. Y’a pas plus salissant ! Mon problème, c’est que j’ai un gros faible aussi pour les vêtements prêts du corps. Les trucs moulants quoi. Je ne suis pas une grande fan des fanfreluches, des rajouts, du coup quand vous portez une robe qui vous colle à la peau, vous ne pouvez pas vous permettre d’avoir un corps qui se relâche ! C’est pour ça que je ne me gave pas de guacamole ou de fideo, les pâtes traditionnelles mexicaines. C’est d’ailleurs le premier plat que ma mère m’a appris à cuisiner. J’adore ça !"

Vous oubliez de mentionner que vous aimez porter également des tenues semi-transparentes !

"Oui ! C’est vrai et il faut croire que cela fait son effet puisque vous m’en parlez ! (rires)"

Le sex appeal de folie, il est toujours présent je confirme. Mais comme tout le monde, vous devez vous morfondre à l’idée de vieillir ?.

"Je ne me focalise pas trop sur l’âge ! Quand j’étais plus jeune, je redoutais voir apparaître des rides ici et là et puis, finalement, une fois qu’elles commencent à pointer vous vous en accommodez fort bien ! Pour ma part, voir les années défiler m’a permis de devenir plus sage, plus raisonnable ! Si un magicien demain venait me proposer d’avoir à nouveau 25 ans, je déclinerai l’offre. Quand j’avais 25 ans, je n’avais pas la même assurance qu’aujourd’hui, la même capacité à me surpasser. À la rigueur, je demanderai peut-être qu’il me refile le corps que j’avais quand j’avais 25 ans mais en aucun cas, le cerveau qui allait avec ! Je préfère largement celui que j’ai aujourd’hui. (rires)"

À quel moment de votre vie, vous avez compris que vous pouviez attirer les regards…

"Sur le tard. J’ai mis longtemps à prendre conscience que l’on pouvait être belle sans pour autant avoir des cheveux blonds et des yeux clairs. C’est le cas de mes trois sœurs aînées. Pendant des années, je les ai enviées ! Moi, qui étais brune aux yeux noirs, je me sentais complexée ! Je croyais même que j’avais été adoptée ou que la sage-femme m’avait échangée par inadvertance avec un autre enfant à l’hôpital ! D’ailleurs c’est bien simple jusqu’à ma puberté ma famille avait l’habitude de me surnommer "La Prieta Faya", ce qui signifie grosso modo en espagnol "Le vilain petit canard". Jusqu’au jour où le vilain petit canard s’est transformé en cygne ! Il faut dire que dire que j’étais toute petite et chétive. Et quand je dis chétive, c’est au sens littéral du terme. Je n’avais que la peau sur les os !"

Vous avez pourtant participé à un concours de Miss au Texas…

"Oui, entre-temps, j'avais pris quelques formes ! Je n'ai pas fait ça pour dire au monde en quelque sorte :" Vous avez vu comme je suis belle aujourd'hui ?". Non, ce concours, c'était pour moi l'occasion de payer mes études. J'avais pris le parti de ne rien demander à ma famille. Question de fierté ! Je voulais leur montrer que j'étais capable de m'assumer ! J'ai finalement gagné le prix de Miss Corpus Christi, ce qui m'a permis d'obtenir une bourse et de partir vivre à Los Angeles pour passer des castings ! J'avais 23 ans. Ce prix, quand j'y repense, c'était aussi une manière de dire aux hommes qui nous ont souvent réduits à des femmes-objets que vous pouvez entreprendre des études, réussir une carrière professionnelle tout en ayant un déhanché de folie ! Je ne vois pas pourquoi une femme ne pourrait pas être à la fois une cheffe d'entreprise, une mère, une épouse, etc. ? Comme je le dis souvent, les femmes me font songer à un couteau suisse. Vous déployez un outil, il y en a un autre qui sort ! (rires). Elles sont multifonctions ! Preuve. Je viens de réaliser mon premier long-métrage intitulé Flamin'Hot, qui raconte l'histoire de Richard Montanez, le concierge de Frito Lay qui s'est inspiré de son héritage et de son éducation mexicaine pour créer les Flamin'Hot Cheetos. C'est super inspirant et tellement beau ! Je viens également de réaliser un documentaire intitulé "La Guerra Civil", qui a été présenté à Sundance et qui porte sur la rivalité emblématique entre les boxeurs Julio César Chávez et Oscar De La Hoya. C'est une exploration très intéressante de l'identité. J'adore réaliser, je le fais depuis 12 ans, donc ça me vient très naturellement et je suis douée pour ça ! Je pense que c'est normal de le dire et je crois également que lorsqu'on est bon dans quelque chose, on veut continuer de le faire et de le faire le mieux possible en amenant le tout à un autre niveau."

Vous n’avez pas le sentiment de faire figure d’exception dans le landernau hollywoodien. Les femmes réalisatrices, qui plus est des actrices, j’ai le sentiment qu’elles ne sont pas légion ?

"C’est définitivement plus difficile pour les femmes réalisatrices de percer et c’est d’autant plus frustrant que beaucoup d’entre elles font des choses incroyables mais qu’on ne leur laisse pas l’opportunité de s’exprimer. Vous savez, je ne pense pas qu’Hollywood nous tourne le dos. Je crois juste que les personnes qui embauchent dans cette industrie sont souvent des mâles blancs qui préfèrent travailler avec des Bob, des Ted ou des Bill parce qu’ils se connaissent depuis des lustres. C’est juste une question d’habitude. Je me souviens que lorsque je produisais/réalisais la série "Grand Hotel", je voulais une femme directrice de la photographie. Quand j’ai appelé le studio, on m’a envoyé qui à votre avis ? Encore des Bob, des Ted ou des Bill. Je regardais les CV et je me disais : "Mais y a-t-il des femmes ?". J’ai donc appelé à nouveau le studio et je leur ai posé la question. La réponse fût : "Bien sûr qu’il y a des femmes DP, directrice de la photographie. On va t’en trouver !". Il n’y a pas eu de résistance. Ils n’ont pas dit non. Ils m’avaient juste inconsciemment envoyé les gens avec qui ils ont toujours bossé. Des gens qui leur rassemblaient ! Quand j’ai réalisé "Flamin’Hot" pour Searchlight, je voulais une DP Latino ! Et là, pareil, on m’a dit, on va t’en dégoter une !. Moralité dans tout ça, il faut encore éveiller les consciences et casser cette dynamique, ces automatismes ! Du coup, quand on me confie la réalisation, c’est double pression ! La première, c’est parce que je suis une femme. La seconde, c’est parce que je suis une latino ! Dans ma tête, je me dis alors que je dois être deux fois plus douée, plus rapide, plus talentueuse, plus créative, deux fois mieux préparée aussi qu’un mâle blanc metteur en scène ! Je n’ai pas le droit à l’erreur enfin car je sais que l’on m’attend au tournant !"

©Joel C Ryan/Invision/AP





C’est par la diversité qu’Hollywood trouvera son salut selon vous ?

"C’est la seule façon ! La seule chose qui crée l’innovation, c’est la diversité. Tant au niveau des acteurs, des scénaristes, des réalisateurs ? Qui dit diversité dit histoires différentes. Nous avons tous vu "Roméo Juliette", mais regarderiez-vous ce classique avec un autre œil si on ne s’attardait uniquement sur Juliette ? Imaginez maintenant que Roméo soit noir et que Juliette soit latino ? Je suis sûr que cette histoire prendrait une tout autre dimension. Il faudrait juste renverser certains codes !

Je pense que les Latinos ne sont pas un groupe monolithique. Nous sommes cubains américains, nous sommes mexicains américains, nous sommes portoricains, nous sommes centraméricains. Nous avons tous des nations d’origine différentes et donc des histoires différentes à raconter. Je me souviens d’avoir regardé l’original de "West Side Story" et de ne pas l’avoir compris. Des amis me disaient : "C’est étrange ! Tu es latino pourtant ! Tu devrais adorer ce film !". Et moi, je leur répondais que je ne comprenais pas pourquoi Natalie Wood jouait… une Portoricaine ? Cela ne voulait pas dire que je n’avais pas d’appréciation pour son jeu, c’est juste que je ne m’identifiais pas à elle ! C’est comme les films "La Bamba" ou "Zoot suit". Je n’ai pas grandi dans l’est de Los Angeles mais au Texas. Je suis larguée quand je vois ces productions. Ce dont je suis sûre, c’est que mon film

"Flamin’Hot", il faut qu’il rapporte si je veux continuer à tourner ! (rires). Vous pensez que faire le film est la partie la plus difficile, vous vous trompez ! Le marketing, la promotion et la communication, le sont tout autant ! Aujourd’hui les studios ont compris que s’ils cochent la case de la diversité, ils élargiront leur public ! Encore faut-il que vous en donne les moyens. Sans argent, sans support, sans marketing, sans distribution, vous n’avancez pas ! Alors bien sûr, les studios se sentent dédouanés ! Ils répètent à l’envi : "Nous avons donné un travail aux latinos". En clair, qu’ils estiment déjà heureux ! Perso, je pense que les Afro-Américains ou la communauté noire aux États-Unis se débrouillent mieux que nous quand il s’agit de mettre en avant leur diversité."

Quand vous étiez une enfant, vous souvenez-vous d’un film qui vous ait donné envie de faire du cinoche ?

"Je me souviens d’avoir regardé "Les 101 dalmatiens" et bien calée dans mon fauteuil m’être dit : "Wow quelle histoire intéressante !". Je me rappelle m’être dit aussi : "Je ne pense pas que Cruella soit si mauvaise que ça ! Elle a dû subir un traumatisme plus jeune ! Quelque chose de vraiment grave a dû se passer dans son existence pour qu’elle devienne aussi détestable !". Je voulais juste aller plus loin. Comprendre les raisons qui peuvent pousser un être humain à basculer ! Ce sont pour les mêmes raisons que j’ai adoré plus tard "Maléfique". J’adore les anti-héros à l’évidence. Les personnages avec des fêlures, des failles, des zones d’ombre. Il n’y a jamais de vrais méchants dans les films. Plus des incompris. C’est donc quelque chose qui m’a probablement inspiré quand j’étais plus jeune et qui me pousse aujourd’hui à me focaliser sur la psychologie des personnages."

Est-il vrai que votre grand-mère a mis longtemps pour comprendre le métier que vous exercez ?

"Vrai ! Lorsqu’elle allumait la télé et qu’elle me voyait sauter dans les bras d’un homme, elle s’imaginait que je copulais pour de bon avec lui ! J’avais beau lui dire que c’est une fiction, elle ne me croyait pas. Combien de fois, elle m’a balancé : "Arrête de mentir, je sais bien que tu es sortie avec ce garçon qui tond la pelouse !"."

Qui ou qu’est ce qui a forgé, formé la femme de cœur et de conviction que vous êtes aujourd’hui ?

"Déjà, je n’ai pas grandi dans le culte des célébrités ! Je viens d’une famille de femmes éduquées et déterminées. Je suis d’ailleurs la dernière de la smala à avoir décroché un Masters Degree. Toute mon enfance, j’ai été entourée de role models. Je pense notamment à mes tantes, ma mère et mes sœurs ! Mais je vais vous dire quelle est la personne qui m’a le plus inspiré ! C’est ma sœur Lisa. Elle est née avec une déficience mentale. Grâce à elle, je n’ai connu qu’un monde de l’entraide, du volontariat, de la main tendue ! C’est pour cette raison que je me suis très tôt impliquée dans les" Special Olympics". Je suis depuis longtemps en mode "désintéressée" parce que le temps que je consacre à mon prochain, je le consacre depuis toujours à ma sœur ! Avec toujours les mêmes questions. Peut-elle se rendre à Disneyland ? Peut-elle manger dans ce restaurant ? Peut-elle être véhiculée dans cette voiture ? Pourra-t-elle se promener ici ? D’un autre côté, Lisa est une source de joie dans ma vie ! Quand je la vois mettre vingt minutes pour lacer ses chaussures, pour moi ce n’est pas le temps qui importe mais la finalité. C’est surtout une grande victoire pour elle !"

Bref, vous avez conscience d’être une veinarde comparée à Lisa ?

"Oui ! Je regarde ma vie et je me dis que ce que j’endure est bien dérisoire comparé à son quotidien. Du coup, cela me permet de ne plus trop me focaliser sur les critiques ou les trucs négatifs. Je remets en effet toujours les choses en perspective ! Je suis vraiment heureuse et chanceuse dans ma vie car je ne mets pas vingt minutes pour lacer mes chaussures ! Ma sœur est donc en grande partie la raison qui a façonné ma façon de penser et de vivre ma vie !"

Est-il vrai que pendant la pandémie et le confinement, vous étiez connectée très souvent avec Victoria Beckham ?

"C’est vrai ! Nous parlions tout le temps via zoom. On avait même trouvé un petit nom pour ces rendez-vous. On les appelait les "Wine o’clock". On débuchait une bonne bouteille de vin et on trinquait à la santé du monde mal en point !. J’ai fait beaucoup de zooms qui impliquaient du vin avec mes amis. C’est fou de se dire que j’ai plus été "connectée" avec eux qu’en temps normal. Si la Covid a eu un effet positif, c’est celui-ci. Elle nous a permis de nous rapprocher de celles et ceux que nous aimons et de mieux apprécier la valeur de la vie !"