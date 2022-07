C’est fait : Captain America revient au cinéma, mais plus avec Chris Evans

Depuis le lancement de Disney+ fin 2019, Marvel a revu sa stratégie narrative. Avec un objectif très simple : prolonger son univers cinématographique sur la plateforme de streaming et inversement, histoire de jouer sur les deux tableaux.

Vu le gros succès de Falcon et le Soldat de l'hiver, il fallait s'attendre à un retour de Captain America en salle. Non plus avec Steve Rogers (incarné par Chris Evans), qui a cédé le bouclier de vibranium, mais avec son successeur attitré, Sam Wilson, l'ex- Faucon (campé par Anthony Mackie). Et pour ceux qui espéraient un retour de Steve Rogers, Chris Evans a écrit un tweet limpide : "Sam Wilson est Captain America".

Pas de quoi décourager ses admirateurs. Il pourrait très bien revenir en vieux sage, comme dans Avengers : Endgame, voire reprendre du service dans une autre dimension puisque le multiverse permet tous les retournements.

Seules certitudes : la nouvelle aventure sera confiée à deux scénaristes de la série, Malcolm Spellman et Dalan Musson, tandis que Julius Onah, le réalisateur de The Cloverfield Paradox, se chargera de la mise en scène.