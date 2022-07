François Damiens, "un mercenaire aussi perturbé qu’imprévisible" sur les traces d’Indiana Jones

Il sera une à l’affiche de Jack Mimoun et les secrets de Van Verde, la première réalisation de Malik Bentalha, le 12 octobre prochain.

Quelle année pour François Damiens. Entré par la grande porte dans le Petit Larousse, il devrait terminer 2022 sur une des deux plus grandes plateformes de streaming au monde, Disney+. Mauvaise pioche, l'adaptation de la série britannique The Wrong Mans, dévoilera en dix épisodes de trente minutes les mésaventures de deux fonctionnaires (François Damiens et Vincent Dedienne) "empêtrés dans un dangereux complot criminel qui bouleverse leur vie" pour avoir répondu par mégarde à un téléphone trouvé sur le bord de la route.

Comme si cela ne suffisait pas, le natif d'Uccle, qui fêtera ses cinquante ans le 17 janvier 2023, s'est embarqué un autre projet amené à faire énormément parler de lui. Jack Mimoun et les secrets de Val Verde, la première réalisation de Malik Bentalha, se donne pour ambition de marcher sur les traces d'Indiana Jones et des nouvelles versions de Jumanji, mais avec un ton nettement plus axé sur la comédie.

Devenu une star de la télé pour avoir survécu deux ans sur une île extremement dangereuse, Jack Mimoun (Malik Bentalha) est amené à y retourner pour retrouver une épée légendaire. Mais cette fois, il ne sera pas seul : il est accompagné de "Jean-Marc Bastos, un mercenaire aussi perturbé qu'imprévisible", campé par François Damiens, cheveux en brosse et look de GI. Joséphine Japy, Benoît Magimel et Jérôme Commandeur sont aussi de la partie. Ce sera à découvrir au cinéma le 12 octobre prochain.