Le premier grand rôle de Guillermo Guiz au cinéma dans Fragile : "Les femmes cinéastes voient en moi un… con !"

Pour moi, Guillermo Guiz était une évidence, un coup de cœur pour le rôle de Giaccomo ", nous confie Emma Benestan, réalisatrice franco-algérienne de Fragile , qui sort en salles ce mercredi. Une sorte de Dirty Dancing à l'algérienne qui plonge dans les chagrins d'amour et l'amitié d'une bande de garçons fragiles. "Quand j'ai vu Le Roi de la vanne et ses chroniques sur France Inter, je le trouvais brillant. Il parvient à raconter avec tellement de transparence et de risques ses fragilités mais, en même temps, sa force et ses contradictions en tant qu'homme. " L'humoriste belge est en effet touchant, même s'il s'agit d'un rôle très éloigné de lui aussi. "Ce parfum antagoniste du beau gosse très assuré mais qui paraît faussement fragile, Guillermo le dépeignait déjà bien dans Le Roi de la vanne , poursuit celle qui en est aussi à son premier long-métrage. Il a ce côté enfantin dans le visage et je ne voulais pas faire une comédie romantique avec le cliché du beau gosse parfait qui réussit tout, mais bien quelqu'un d'un peu ambivalent. Ce n'est pas le nouveau mec parfait pour Jess, au contraire, c'est aussi un mec avec ses problèmes et sa masculinité toxique à un endroit pseudo-fragile."

Ou quand la fragilité rapproche hommes et femmes. "J'ai déjà joué dans des films mais, à vrai dire, j'ai été coupé au montage plusieurs fois, sourit d'emblée Guillermo Guiz, que l'on avait déjà vu au casting de Brutus vs César de Kheiron. Parfois, tu fais des scènes et, finalement, le réalisateur trouve que ça casse le rythme ou qu'elles ont moins d'importance. En général, ce sont de tout petits rôles comme pour Forte sur Amazon Prime ou La Dernière Tentation des Belges où je faisais un petit passage de stand-up. "

Est-ce frustrant d’avoir été coupé au montage ?

"Non, du tout. Car je n’ai pas d’ambition d’acteur. La plupart du temps, je le fais pour faire plaisir ou pour rigoler."

Pourquoi avoir alors accepté ce rôle dans "Fragile" ?

"Quand Emma Benestan m’a approché, je me suis un peu intéressé à ce qu’elle avait fait avant. Et je trouvais ses courts métrages vachement intéressants. Elle a une patte. Elle a beaucoup travaillé avec Abdellatif Kechiche ( La vie d’Adèle, NdlR ) et cela se ressent fort. Elle a un côté très libre et spontané, avec pas mal d’impro."

Avez-vous pu y mettre, justement, votre grain d’humour ?

"Très honnêtement, vite fait. On a effectivement bossé sur le scénario, dans le sens où je lui ai proposé certains endroits où l’on pouvait pousser la comédie plus loin, y mettre des petits gags en plus. Il y a donc deux, trois petits trucs à moi, oui."

Comme la scène du maillot où on vous retrouve quasiment nu ?

"(Rires) Non, ça, j’avoue que c’était déjà écrit ! Mais je trouvais ça marrant à faire. Des potes regardent d’ailleurs la scène en boucle car ça les amuse de me voir jouer le con naïf."

Ou de jouer le mauvais acteur, qui pleure sur commande…

"(Rires) C’est que j’avais dit à Emma : ‘Déjà, je ne suis pas un acteur et, en plus, tu me demandes de jouer un mauvais acteur’ (sourire) ! Mais c’était assez drôle de parodier ces espèces de téléfilms policiers qu’on voit partout sur la télé en France. Qu’elle ait pensé à moi pour cela, c’est à la fois flatteur et, en même temps, un peu questionnant quand on te dit : ‘J’ai cherché des cons mais toi, c’était une évidence.’ Le mec est un peu con mais elle a vraiment pensé à moi car elle ne voyait personne d’autre pour le jouer (sourire) !"

"Fragile" est surtout un regard féministe sur la masculinité. Un peu comme le thème de votre second spectacle .

"Oui, en effet, il est beaucoup question d’injonctions à la virilité, de codes masculins et comment on se déconstruit par rapport à ça. Le thème du film fait écho à mon boulot. Donc si je peux me mettre au service de cette vision moderne de portraits masculins non caricaturaux - ils ont des failles, ce ne sont pas des héros mais font de leur mieux -, je suis prêt a jouer encore les cons plein de fois !"

En tournage avec François Damiens

Comme Guillermo Guiz le disait dans son premier spectacle, "avec un nom comme ça (Guy Verstraeten de son vrai nom, NdlR) , tu ne peux pas être sur l'affiche, éventuellement celui qui a fait l'affiche. Personne ne rêve d'un film avec Johnny Depp, Penelope Cruz et Guy Verstraeten (sourire) !" Si Guillermo Guiz est de plus en plus demandé sur le grand écran, l'humoriste belge de France Inter n'arrête pas le stand-up et la radio pour autant. " Non, car c'est mon métier , assure celui qui réduira néanmoins la voilure à une seule fois par mois dans

La Bande originale de Nagui ( "C'est la fin d'un cycle, je pense avoir dit ce que j'avais à dire" ) pour garder de la fraîcheur lors de cette 7e saison. "J'en fais de temps en temps quand ça m'amuse ou quand le projet est chouette. " Comme en ce moment où il tourne avec François Damiens et Marie Papillon dans le nouveau film de la Belge Éloïse Lang ( Connasse et Larguées ). " J'y joue un aristocrate… qui est toujours aussi con . Les femmes cinéastes voient donc en moi un con et ça me touche énormément (rire)!"