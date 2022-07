Sorties cinéma de la semaine: deux belles surprises à l'humour décalé, "Et j'aime à la fureur" et "Fragile"

Et j’aime à la fureur: André Bonzel signe un film décalé, dingue sur le fond et la forme, 30 ans après C’est arrivé près de chez vous{{1}}

André Bonzel est un mystère. Il lui a fallu trente ans après le triomphe de C'est arrivé près de chez vous, coréalisé avec Rémy Belvaux et Benoît Poelvoorde, pour revenir au cinéma avec Et j'aime à la fureur. Un projet follement original, parfois déroutant, mais séduisant par son étrangeté, son ton et ses images décalés.

Sur le fond, le Parisien de 61 ans évoque une enfance dont il ne souvient quasiment plus, son père qui "lui préférait ses chiens", son aversion pour la nourriture (sauf les frites), sa passion pour le cinéma découvert via Charlie Chaplin et Buster Keaton, le changement de nom familial d'Expedit ("Saint-Expedit était le patron des éjaculateurs précoces") à Bonzel et l'étonnante particularité de tout son arbre généalogique, porté sur le cinéma et le sexe ("Ce besoin permanent de sexe, c'était peut-être ça, le moyen de trouver un sens à mon existence : je baise donc je suis"). Au passage, il évoque C'est arrivé près de chez vous, la mort de Rémy Belvaux et filme Benoît Poelvoorde imaginant à quoi ils ressembleront dix ans plus tard.

Sur la forme, c'est tout aussi surprenant. Collectionneur fou de films super 8, il se sert d'archives familiales ou de parfaits inconnus pour illustrer son propos. Cela va d'une petite fille qui danse à une recréation de Lawrence d'Arabie, en passant par quelques images de lui ado, le seul film réalisé par son grand-père et des moments de vie de celles qui ont traversé sa vie. "Très vite, ce que j'aimais surtout, c'était filmer mes copines."

Tout cela peut paraître assez dingue, mais comme il le précise lui-même, "la caméra enregistre bien plus que le simple réel : les sentiments et le désir." À travers ce flot de vieilles pellicules, André Bonzel crie son amour du cinéma et des gens avec un mélange de tendresse et d'humour dévastateur (son parrain spécialisé dans les prises de vues de "cyclistes extrêmement peu vêtues" ou un terrible constat d'après-guerre: "C'est un euphémisme de dire que dans la famille, tout le monde n'a pas été résistant").

Au sortir de la salle, le sourire, la fraîcheur et l’impression d’avoir vécu une vraie expérience de cinéma laissent un très agréable sentiment de bien-être et de bizarrerie. Un excellent choix pour les cinéphiles en manque de 7e art non formaté.

Fragile: une comédie romantique passionnée et passionnante sur des garçons fragiles, des femmes de poigne et des huîtres{{2}}

"L'huître a aussi des chagrins d'amour". C'est sur cette citation de Richard Brinsley Sheridan que démarre la comédie romantique Fragile. Pourquoi, direz-vous ? Et pourtant, c'est l'introduction parfaite pour lancer le sujet de garçons qui peuvent (et doivent) être fragiles dont traite le premier long-métrage d'Emma Benestan, victime elle-même de fiançailles ratées. Les huîtres, celles-là mêmes qu'Az ouvrent tous les matins chez un ostréiculteur dans le port de Sète, étant hermaphrodites. Elles sont donc autant mâle que femelle. Ou quand la nature rattrape l'humain, quand la fragilité construit et rapproche les hommes et les femmes. Car au-delà du débat d'avenir que suggère l'ami d'Az sur l'autosuffisance sexuelle, les huîtres ont en effet aussi des chagrins d'amour. Dans l'une d'elles, Az décide d'ailleurs d'y cacher une bague, pour demander sa petite amie Jess en mariage… laquelle ne dit pas oui. Heureusement, sa bande d'amis est prête à tout pour l'aider à sortir la tête hors de l'eau.

Peinture contemporaine de la jeunesse des quartiers, Fragile -tourné dans la ville très cinématographique de Sète (lieu de tournage de la célèbre série Demain nous appartient) est à la fois touchant et sensible, frais et spontané, drôle et attachant. Ce "Dirty Dancing à l'algérienne" comme le décrit la réalisatrice -avec cette histoire d'un garçon qui apprend à danser par amour- étant aussi le mythe de pygmalion inversé. À savoir, rare à l'écran, la femme qui enseigne quelque chose à un homme et l'élève au niveau social. Et qui arrive à casser ce cliché du mec "trop gentil" pour en faire un homme bien. Tout simplement. Le genre de profil masculin qu'on le ne voit pas ou peu (Notting Hill) sur grand écran. Surtout sous le regard d'une cinéaste qui "en a marre d'être vue comme la Wonderwoman dans la vie, à savoir que des valeurs masculines soient plaquées sur un personnage féminin". Celle qui a connu le chagrin d'amour a donc plutôt opté pour un humanisme rassembleur en déconstruisant ces préjugés. L'histoire d'Az dans Fragile illustre ainsi les rapports hommes/femmes dans toutes leurs splendeurs et maladresses.

Bref, une comédie romantique aussi passionnée que passionnante. Car qui dit comédie romantique dit aussi comédie. Et ici, avec le premier vrai rôle de l'humoriste belge Guillermo Guiz, qui "pique" la copine d'Az, Fragile est aussi drôlement salé qu'une huître. En beauf un peu con et naïf, celui qui incarne le très mauvais acteur de téléfilm policier Giaccomo -qui pleure sur commande- est souvent à p(l)ouffer de rire. Et on ne dit pas cela uniquement pour la scène couillue du maillot de bain. On sent que le chroniqueur de France Inter a réussi à y mettre sa petite touche rigolote. Fragile est donc un feel good movie populaire, malgré la présence au casting de jeunes premiers (mention spéciale à l'émouvante Oulaya Amamra, César du meilleur espoir féminin pour Divines réalisé par sa sœur Houda Benyamina) qui ferait plus penser à un film d'auteur. Des jeunes pousses qui, par leur fraîcheur, partagent ainsi leur fragilité à fleur de peau. Touchant.

Entre la vie et la mort: Bruxelles sert de décor à ce thriller décevant{{3}}

Ce n'est pas toujours une riche idée de manier la plume et la caméra en même temps. Scénariste à succès de Duelles (d'Olivier Masset-Depasse) ou des Misérables (de Ladj Ly), Giordano Gederlini occupe aussi le siège de réalisateur pour Entre la vie et la mort, un thriller qui sa vautre souvent dans la copie, en moins impressionnant, des gros clichés des films d'action américains.

Dans une station bruxelloise, un jeune homme se jette sur les rails à l'arrivée du métro. Un événement qui ne doit rien au désespoir: le conducteur n'est autre que le père de la victime, criblée de balles. La police ne tarde pas à établir un lien avec un braquage sanglant. Assembler les pièces du puzzle n'est pourtant pas chose aisée. Car Leo Castaneda n'est d'évidence pas qu'un paisible conducteur de métro.

Pas besoin d'avoir visionné la saga Taken en boucle pour deviner la suite. Ce qui ne serait pas encore trop grave si cette histoire de vengeance n'était pas aussi piètrement filmée. Scènes de bagarres pitoyables, décors miteux, fusillades la nuit sur un parking désert, grosses ficelles pour se sortir d'un mauvais pas, tout sent le manque de moyens et le peu de crédibilité. Même les gangsters, prétendument redoutables, ressemblent à des amateurs. Et les relations tendues entre le chef de la police (Olivier Gourmet) et sa fille en charge de l'enquête (Marine Vacth) ne font que renforcer le côté artificiel d'une intrigue jamais captivante.

Une vraie déception.