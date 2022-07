Mickey Rourke dézingue Tom Cruise: "Il joue le même rôle depuis 35 ans, je n'ai aucun respect pour ça"

Même si presque dix ans les séparent, Tom Cruise et Mickey Rourke présentent la particularité d'avoir éclaté dans les années 80, au point de devenir deux des plus grandes stars d'Hollywood à cette époque. Mais alors que Tom Cruise n'a plus jamais quitté le haut de l'affiche, la star de L'année du dragon, Rusty James, Neuf semaines et demie ou Barfly n'a tenu qu'une décennie au sommet, préférant les rings de boxe et les navets (L'orchidée sauvage ou Harley Davidson and the Marlboro Man, par exemple) aux films qui attirent du public.

Une différence qui pourrait peut-être expliquer ses propos envers le champion du box-office de 2022 (Top Gun: Maverick), Tom Cruise. "Cela ne signifie rien pour moi, a expliqué l'acteur de 69 ans lors du Piers Morgan Uncensored. Tom Cruise joue le même rôle depuis 35 années d'enfer. Je n'ai aucun respect pour ça. Peu m'importent l'argent et le pouvoir. Quand je regarde Al Pacino ou Christopher Walken travailler, ou les débuts de Robert De Niro, Richard Harris et Ray Winstone, voilà le genre d'acteurs auxquels je veux ressembler. Des gars qui ont élargi leur registre en tant qu'acteurs."

Pour faire court, il trouve Tom Cruise "sans aucun intérêt". Il y a fort à parier que l'inverse est tout aussi vrai.