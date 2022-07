Le beau geste de Ryan Reynolds pour un jeune opéré du cœur

Certains acteurs ont vraiment la grande classe. Comme Ryan Reynolds, la star de Deadpool. Apprenant par les parents qu'une jeune Britannique de 13 ans, Seb Hollingsworth, grand fan des super-héros Marvel, s'était fait opérer du cœur, dans les heures qui ont suivi, il lui a envoyé via Twitter un message personnel par vidéo. "Je sais que tu as traversé cette épreuve, mon pote, lui a-t-il lancé. On dirait que tu as à tes côtés des tas de gens formidables qui t'aiment énormément. Je veux juste t'envoyer mes meilleurs vœux et te transmettre tout mon amour. J'espère que nous pourrons nous rencontrer en personne un de ces jours, mon pote. Accroche-toi, tu t'en sors très bien et je suis super fier de toi."

Un beau geste qui n'est pas resté sans suite. "Ryan a depuis envoyé une autre vidéo, que je ne peux pas partager, mais qui l'a bien amusé, a révélé le papa de Seb. C'est juste incroyable qu'il ait pris le temps de le faire, et ce n'est pas pour le show, ça signifie beaucoup."

La classe, on vous le disait.