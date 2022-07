Furieux, le réalisateur des Gremlins qualifie Baby Yoda de "copie intégrale" de Gizmo

Dans quelques semaines, les Gremlins effectueront leur grand retour, 32 ans après leur dernière apparition sur les écrans de cinéma. Mais dans une forme différente, puisqu'ils seront les héros d'une série d'animation prévue sur HBO Max.

Tout heureux de ce come-back, le réalisateur des deux films originaux, Joe Dante, s'est d'abord réjoui :"Je pense que c'est une manière très intelligente de revenir. C'était assez difficile de réaliser une suite à Gremlins 2 en raison de la manière dont j'ai filmé. Ils ne trouvaient pas de solution. Mais ceci constitue une super manière de remettre la franchise dans l'esprit du public."

Mais le cinéaste de 75 ans a aussi profité de l'occasion pour régler quelques comptes avec la concurrence, et plus spécialement avec les concepteurs de The Mandalorian sur Disney+, lors d'une interview au San Francisco Chronicle. "Je pense que l'explication de la longévité des films, c'est ce personnage (Gizmo), qui est essentiellement comme un bébé. Ce qui m'amène, bien sûr, à évoquer Baby Yoda, un vol pur et simple et juste une copie intégrale. Éhontée, je dirais."

Voilà qui devrait faire du bruit.