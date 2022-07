Grosse polémique: le gentil Winnie l'Ourson devient le héros d'un film d'horreur

Depuis le 1er janvier de cette année, Winnie l'Ourson, le gentil mangeur de miel créé par Alan Alexander Milne le 15 octobre 1926, est tombé dans le domaine public. Ce qui signifie qu'il peut être utilisé librement, sans demander l'autorisation des ayants droit. Une aubaine pour le cinéaste Rhys Frake-Waterfield, qui y a vu l'occasion de faire l'événement avec son tout premier film tout en sachant que les héritiers de Milne ne lui auraient jamais donné leur accord.

Son idée ? Faire du plus gentil et du plus glouton des oursons le héros d'un film d'horreur. "Christopher s'est éloigné d'eux, il ne leur donne plus de nourriture, ce qui a rendu la vie de Winnie et de Porcinet assez compliquée, a-t-il expliqué à Variety. Puisqu'ils ont dû se débrouiller seuls, ils sont devenus essentiellement sauvages. Ils sont donc retournés à leurs racines animales. Ils ne sont plus apprivoisés : ils sont comme un ours et un cochon vicieux qui veulent se promener et essayer de trouver des proies. Lorsqu'on tente de faire un film comme ça, et que le concept est vraiment farfelu, il est très facile de prendre une voie où rien n'est effrayant mais juste vraiment ridicule et stupide. Nous voulions nous situer entre les deux."

Au vu du poster publié sur Internet, il a plutôt opté pour le gore. Le slogan qui accompagne Winnie the Pooh: Blood and Honey est d'ailleurs très clair: "Ce ne sera pas une histoire à lire avant d'aller se coucher".

Sur les réseaux sociaux, les internautes se sont déchirés autour de ce poster. Certains se réjouissent de la transformation du héros enfantin "trop lisse et naïf" en personnage cauchemardesque, tandis que d'autres s'insurgent de la dégradation de l'image du craquant ourson qui enchantait les plus petits. "Ils ne pourront plus jamais voir Winnie l'Ourson comme avant", se lamente un parent.

Seul point commun entre les opposants dans cette grosse polémique: tous doutent de la qualité de la fiction, tournée en dix jours à peine. Ils devront attendre fin 2022 ou début 2023 pour en avoir la confirmation. Mais la bataille du buzz est déjà gagnée pour le film.