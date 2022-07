Voici les films d'animations Disney attendus en 2023 qui pourraient bien battre le triomphe de la Reine des neiges

C'est du jamais-vu pour les studios d'animation Disney/Pixar. Frappés actuellement par un séisme de magnitude 7 sur l'échelle du box-office. Depuis le triomphe de La Reine des neiges 2 en 2019 (1,45 milliard de dollars de recettes pour un budget de 150 millions de dollars), les sept autres productions de ces deux références absolues en matière d'animation, même si elles ont été acclamées par la critique, se sont toutes révélées déficitaires. Pire : seuls Raya et le dernier dragon et Encanto ont rapporté un peu plus aux guichets que ce qu'ils avaient coûté, mais insuffisamment pour permettre aux studios (qui ne touchent que la moitié de la somme) de rentrer dans leurs frais. Des résultats très en deçà des attentes que ne sont même pas parvenus à atteindre En Avant, Soul, Luca, Turning Red ou le dernier gros flop en date, Lightyear.

Bien sûr, le coronavirus et l'avènement des plateformes de streaming peuvent en partie expliquer ces déceptions. Mais comme, dans le même temps, Les Minions 2 : il était une fois Gru fait un malheur en salle (déjà plus de 400 millions de dollars de recettes, pour un budget d'à peine 80 millions de dollars), l'excuse peine à convaincre.

C'est dire si la pression est lourde sur les épaules de Jennifer Lee (la réalisatrice de La Reine des neiges) et Pete Docter (qui a signé les épatants Là-haut, Vice-versa et Soul), les "chiefs creative officers" de Disney Animation et de Pixar. Tous deux vont devoir sortir l'artillerie lourde pour inverser la tendance. Et voici les pépites sur lesquelles ils misent pour y parvenir.

Strange World (23/11/2022). Pour la première fois en dix ans, depuis Les Mondes de Ralph, la réalisation n'est confiée qu'à une seule personne. Mais pas n'importe qui : Don Hall. Le réalisateur de Big Hero 6 et de Vaiana : la légende du bout du monde retrouve le scénariste de Raya et le dernier dragon, Qui Nguyen. Ensemble, ils cherchent à redéfinir le film d'aventures en emmenant de célèbres explorateurs, la famille Clade, à la découverte d'une mystérieuse planète peuplée de créatures toutes plus étranges les unes que les autres. Une mission à hauts risques rendue encore plus délicate par les dissensions familiales. Les fans de Jules Verne et de H.G. Wells devraient être à la fête.

Rio 3 (17/3/2023). En rachetant le studio Fox, Disney a mis la main sur deux de ses séries animées. Rio, tout d'abord. Début 2022, il a été confirmé que Carlos Saldanha travaillait à un troisième volet des aventures des perroquets bleus, Blu et Perla. Le script reste top secret, tout comme la date de sortie, même si plusieurs sites américains annoncent déjà des projections le 17 mars 2023. Un septième volet de L'Âge de glace fait, lui, partie des rumeurs insistantes.

Elemental (16/6/2023). Après avoir réalisé l'impossible avec des films d'animation centrés sur les émotions qui nous traversent (Vice-versa) ou les péripéties rencontrées par l'âme humaine (Soul), Pixar s'attaque à autre un projet ambitieux, à la limite de l'impensable, en faisant des quatre éléments essentiels (l'eau, le feu, la terre et l'air) les personnages principaux d'Elemental. Avec mission pour Peter Sohn (Le Voyage d'Arlo) de les rendre passionnants. "Mes parents ont quitté la Corée au début des années 1970 et ont ouvert une épicerie grouillante de monde dans le Bronx, a-t-il expliqué. Nous faisions partie de ces nombreuses familles qui tentaient l'aventure dans un nouveau pays plein d'espoirs et de rêves. Ensemble, nous nous mélangions dans une sorte de grand saladier de cultures, de langages et de jolis petits voisinages. C'est cela qui m'a inspiré pour Elemental. Cette histoire est basée sur les quatre éléments - feu, eau, terre et air. Certains se mélangent bien ensemble, d'autres pas. Et qu'est-ce que cela donnerait si ces éléments étaient vivants ?" Réponse le 16 juin 2023.

The Familiars (22 novembre 2023). Avec l’adaptation des romans d’Adam Jay Epstein et Andrew Jacobson, Disney va pouvoir titiller Harry Potter tout en restant dans son créneau ancestral, puisque les animaux magiciens vont y effectuer des tours pendables. On ne sait que peu de choses de ce projet, si ce n’est qu’Adam Jay Epstein doit adapter lui-même le scénario.

Masters of Fury : The Legend of Sun Wukong (1/3/2024). Il s'agit peut-être du projet le plus ambitieux, puisqu'il va amener un étudiant de 15 ans, Savon, perplexe face à une dissertation, à se plonger dans l'action des figures marquantes qui ont œuvré pour les droits des Noirs.

Des films "live" tirés des dessins animés

Dans l'autre sens, Disney va frapper fort, avec une flopée d'adaptations "live" de ses classiques de l'animation. Pinocchio de Robert Zemeckis, avec Tom Hanks et Luke Evans, doit ouvrir le bal le 8 septembre de cette année. Suivi par Peter Pan et Wendy (2022), La Petite Sirène de Rob Marshall avec Halle Bailey (26/3/2023), Blanche-Neige de Marc Webb avec Gal Gadot et Rachel Zegler (2023), Le Bossu de Notre-Dame (juillet 2024), The Sword in the Stone, inspiré de Merlin l'enchanteur (décembre 2024) un préquel du Roi Lion (2025), Lilo et Stitch de Dean Fleischer-Camp (10/5/2025), Aladdin 2 de Guy Ritchie (23/5/2025), Cruella 2 avec Emma Stone (pas de date avancée), Le Livre de la jungle 2 de Jon Favreau (juillet 2026), The Merlin Saga, Raiponce, Génie, Bambi ou Robin des Bois (pas de date fixée).

Un fameux programme.