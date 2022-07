Les confessions sans langue de bois de Brigitte Bardot: "Le cinéma est un métier con parce que le cinéma est devenu con"

Il y a 70 ans, Brigitte Bardot entrait dans la légende: retour sur la naissance d'un mythe

Figure féminine des années 1950 et 1960, star mondiale, égérie et muse des plus grands artistes, emblème de l’émancipation des femmes et de la liberté sexuelle de cette époque, il y a tout juste 70 ans, en 1952, elle faisait sa première apparition sur le grand écran dans Le trou normand, avec Bourvil en vedette. Pour sa divine apparition, elle touchera 200 000 francs…