Rencontre avec Frank Abagnale Jr, l'un des escrocs les plus audacieux du XXe siècle: "Mon profil intéressait fortement les banquiers" L'histoire rocambolesque de cet escroc a inspiré "Catch me if you can" avec Leonardo DiCaprio. Le film sortait voici 20 ans. Frank Rousseau, notre correspondant aux États-Unis ©DreamWorks

Entre 16 et 21 ans, il fut l’un des escrocs les plus audacieux du XXe siècle en se faisant passer notamment pour un pilote de ligne, un médecin et un avocat. Recherché dans plus de vingt-six pays à travers le monde, pourchassé par les Feds et les policiers les plus aguerris, Frank Abagnale Jr sera finalement attrapé en France en 1969. À sa sortie de prison, il se verra offrir une place par le FBI, avant de faire fortune… dans la sécurité...