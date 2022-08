Bonne nouvelle pour les amoureux de cinéma: Leonardo DiCaprio et Martin Scorsese font à nouveau équipe pour un septième film

Leonardo DiCaprio et Martin Scorsese font à nouveau équipe, cette fois pour s'attaquer à une adaptation du prochain livre de David Grann, le film s'intitulera "The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny, and Murder".



La sortie en librairie du livre est prévue pour avril 2023, mais Apple TV+ en a déjà acquis les droits d'adaptation, rapporte The Hollywood Reporter. Le projet réunit les principaux acteurs et membres de l'équipe de production derrière l'adaptation récemment terminée de Killers of the Flower Moon, prévu sur Apple TV+ l'année prochaine.



Pas encore de date de diffusion concernant The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny and Murder. Le film signera la septième collaboration entre Martin Scorsese et Leonardo DiCaprio, rien que ça. L'acteur et le réalisateur ont d'abord collaboré sur le très grand Gangs of New York, sorti en 2000. Puis, il se sont retrouvés pour: Aviator, Les Infiltrés, Shutter Island, Le Loup de Wall Street et Killers of the Flower Moon.