Lady Gaga et Joaquin Phoenix : les deux font la paire dans la suite du "Joker"

La rumeur courrait depuis un moment, Lady Gaga semble l'avoir officialisée : elle sera bien à l'affiche de la suite du Joker, Joker : Folie à Deux. Elle devrait y interprétera Harley Quinn d'après la vidéo qu'elle a postée sur les réseaux sociaux. Un rôle précédemment dévolu à l'actrice australienne Margot Robbie dans Suicide Squand et Birds of Prey.

La chanteuse creuse de plus en plus son trou à Hollywood après son éclatante performance dans A Star is Born au côté de Bradley Cooper. Film pour lequel elle a gagné un Oscar pour la Meilleure chanson originale et était nominée dans la catégorie Meilleure actrice. Elle a aussi crevé l'écran et séduit la critique dans House of Gucci où elle campait l'ex-femme et commanditaire de l'assassinat du couturier Maurizio Gucci.

Rappelons aussi qu'elle a remporté deux Golden Globes, le premier comme actrice pour son rôle dans American Horror Story, le second pour la chanson originale de Shallow, "A Star is Born". Sans oublié trois autres nominations pour ces mêmes Golden Globes, dont deux dans la catégorie Meilleure actrice pour Shallow et House of Gucci.

Des performances à l'écran qui ont manifestement tapé dans l'œil de Todd Philips, réalisateur du Joker et producteur de A Star is Born, tout comme elle a séduit Bradley Cooper, producteur du Joker, premier du nom.Car l'enjeu de ce Joker 2 est costaud. Le premier a rapporté plus d'un milliard de dollars de recette pour un budget de 60 millions d'euros au départ.Faire aussi bien voire mieux, ce n'est pas une mince affaire.

Selon The Hollywood Reporter, cette suite du Joker pourrait se montrer audacieuse. Il s'agirait d'une comédie musicale noire et satirique. Réalité ou fantasme né de la rumeur de la participation de Lady gaga au film ? Allez savoir. Le tournage n'a pas encore commencé et ce Joker : Folie à Deux n'est pas attendu en salle avant l'automne 2024.

En attendant, Lady Gaga poursuit sa tournée The Chromatica Ball et elle cartonne avec "Hold My Hand", la chanson de Top Gun : Maverick.